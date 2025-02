Téléphone portable qui explose et provoque un incendie dans un supermarché au Brésil

Une femme brésilienne a été brûlée par son téléphone portable qui a soudainement explosé dans un supermarché.

Samedi, une femme brésil ienne a vécu une expérience terrifiante lors d'une sortie de courses avec son mari dans un supermarché d'Anápolis. Son téléphone portable, rangé dans sa poche, a soudainement explosé, provoquant un incendie dans son jean. Le drame a été filmé par les caméras de vidéosurveillance du magasin, montrant la femme paniquée courant hors du magasin avec ses vêtements enflammés.

Des passants se sont précipités pour l'aider, et son mari a eu le réflexe d'enlever sa chemise pour tenter d'éteindre les flammes. Transportée à l'hôpital, la victime a été brûlée au deuxième et troisième degré sur les fesses, le dos, l'avant-bras et la main. Une partie de ses cheveux a également été touchée. Son mari a déclaré qu'elle était très traumatisée par cet incident. Le téléphone en question était un Motorola Moto E32, acheté neuf l'année précédente. Motorola a confirmé avoir été informée de l'incident et a annoncé qu'elle collaborait avec la victime et qu'elle procéderait à une analyse du téléphone partiellement fondu pour déterminer l'origine du problème





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Téléphone Explose Incendie Brésil Supermarché Brûlures

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un Téléphone Explose dans la Poche d'une Femme au BrésilUne jeune femme a été brûlée au premier et au deuxième degré au Brésil après qu'un téléphone portable rangé dans sa poche a soudainement explosé. L'incident s'est produit lors de ses courses dans une épicerie. Heureusement, son mari a réussi à retirer le téléphone enflammé de sa poche et à l'éjecter au sol, tandis que d'autres clients se sont précipités pour aider la victime.

Lire la suite »

Interdire le téléphone portable à l'école : une mesure sans réel impact selon une étudeUne étude publiée dans The Lancet remet en question l'efficacité des interdictions de téléphones portables dans les établissements scolaires.

Lire la suite »

Vol à téléphone portable à Lille : l'intervention des policiers permet la récupération du téléphone voléÀ Lille, un vol à téléphone portable s'est transformé en une intervention rapide et efficace des forces de l'ordre. Grâce à l'attention particulière portée à un fond d'écran inhabituel, les policiers ont pu identifier et appréhender le suspect, récupérant ainsi le téléphone volé auprès de sa victime.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »