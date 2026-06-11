Téléfoot joue les prolongations et revient sur TF1 avec une extension sur la chaîne L'Équipe

L'émission culte Téléfoot, qui devait s'arrêter après 49 ans, fait son retour sur TF1 dès septembre avec un format prolongé par un talk-show sur la chaîne L'Équipe.

Le paysage audiovisuel sportif français s'apprête à vivre un retour très attendu dès le mois de septembre. L'émission Téléfoot , véritable institution du dimanche matin sur TF1 depuis près de cinquante ans, a finalement évité la disparition.

Alors que les spectateurs et les passionnés de ballon rond craignaient la fin de ce rendez-vous historique, la chaîne a confirmé que le programme reprendrait ses droits à la rentrée. Cette décision marque un tournant important pour TF1, qui a choisi de capitaliser sur la force d'une marque profondément ancrée dans le cœur des Français.

Le format original, qui a accompagné plusieurs générations de supporters, sera maintenu sur la Une, toujours à son horaire habituel de onze heures, garantissant ainsi la continuité d'une habitude dominicale pour des millions de téléspectateurs. Cependant, cette renaissance ne se limite pas à une simple reconduction. Téléfoot s'enrichit d'une dimension nouvelle grâce à un partenariat stratégique avec la chaîne L'Équipe. Désormais, l'émission sera prolongée par un format talk diffusé de midi à treize heures sur le canal spécialisé.

Cette stratégie de dédoublement permet de répondre à deux besoins distincts : maintenir une visibilité grand public sur TF1 tout en proposant une analyse plus approfondie et technique pour les fans hardcore sur L'Équipe. Les responsables ont souligné que la marque Téléfoot possédait une identité si forte qu'il était essentiel de trouver une solution pour la préserver.

Le groupe L'Équipe a ainsi exprimé le besoin d'un repère dominical identifié pour son audience, menant à cette collaboration inédite où TF1 conserve la gestion de la production tout en partageant la diffusion. Sur le plan financier et contractuel, les enjeux étaient considérables, notamment en ce qui concerne les droits d'utilisation des images de la Ligue 1. Selon les informations disponibles, le contrat s'élève à environ un million d'euros par an.

Julien Millereux, le directeur des sports de TF1, a précisé qu'il n'y a pas eu de renégociation à la baisse des tarifs, mais plutôt des aménagements techniques et contractuels pour permettre la diffusion des images sur les deux supports. Cette stabilité financière témoigne de la valeur accordée aux contenus de football, malgré les turbulences récentes du marché des droits sportifs.

Initialement, TF1 avait envisagé de transformer le magazine en un programme omnisports pour diversifier son offre, mais la force d'attraction du football et la puissance de la marque Téléfoot ont conduit la direction à revenir sur cette idée. Il est également intéressant de noter que cette décision a suscité des rumeurs concernant une éventuelle pression politique.

Le président de la République, Emmanuel Macron, avait en effet exprimé publiquement sa tristesse lors de l'annonce initiale de l'arrêt de l'émission en mars dernier. Toutefois, la direction de TF1 a fermement balayé l'idée d'une intervention politique, affirmant que le retour du programme résultait uniquement de réflexions stratégiques et de discussions commerciales avec le groupe L'Équipe et LFP Media.

Le choix final repose sur la volonté de maintenir un lien privilégié avec le public et d'optimiser la rentabilité des contenus produits. Enfin, la stabilité se retrouvera également devant la caméra. Le public retrouvera le quatuor emblématique qui a fait le succès des dernières saisons. Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Séverine Parlakou et Thomas Mekhiche seront tous présents à l'antenne.

Cette équipe, mêlant expertise journalistique, expérience du terrain et analyse moderne, assure une transition fluide vers cette nouvelle ère. Leur complicité et leur connaissance du milieu footballistique seront des atouts majeurs pour porter ce nouveau format hybride entre magazine classique et talk-show analytique. Le retour de Téléfoot s'inscrit donc comme une victoire de la tradition sur la mutation forcée, tout en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation médiatique





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