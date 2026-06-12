Teknival 'Tankarville' : entre 2000 et 5000 fêtards rassemblés illégalement dans l'Hérault

Un rassemblement illégal de free party a eu lieu du 6 au 8 juin entre Ferrières-les-Verreries et Claret, rassemblant entre 2000 et 5000 participants malgré l'intervention des forces de l'ordre.

Entre 2000 et 5000 fêtards ont participé à une free party illégale baptisée 'Tankarville, la riposte des chaussettes sales' qui s'est déroulée du samedi 6 au lundi 8 juin sur le Causse du Mas neuf, entre Ferrières-les-Verreries et Claret dans l' Hérault .

Ce rassemblement a débuté au petit matin du samedi, après un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. La préfète de l'Hérault, Chantal Mauchet, avait déclenché le plan 'rave bleu', mais les organisateurs ont brouillé les pistes toute la nuit. Des centaines de voitures et camions se sont rassemblés au nord de l'Hérault et dans le sud du Gard, avant de converger vers Ferrières-les-Verreries vers 4 heures du matin.

En quelques heures, sonos, amplis, scènes et même un château gonflable ont été installés. Les gendarmes, au nombre de 160, ont fermé les routes départementales pour empêcher l'accès, y compris aux journalistes. Les participants ont dû abandonner leurs véhicules sur le bord de la route et marcher près d'une heure à travers la garrigue pour rejoindre le site, guidés par la musique.

Certains ont aidé d'autres festivaliers à sortir leur camion du fossé, comme en témoigne un participant tatoué de la tête aux pieds, une tente sur le dos. Si la préfecture estimait le nombre de participants à 2000, beaucoup sur place le portaient à 5000. L'ambiance était festive et solidaire. Nicolas, un jeune d'une vingtaine d'années, passionné de musique et de fête, a expliqué qu'il faut venir sur place pour comprendre l'ambiance.

Max, deux sacs-poubelle à la main, ramassait les papiers toilettes et s'était porté volontaire pour le bar et le nettoyage. Proche de l'organisation, il a rencontré un responsable du site Natura 2000 pour échanger sur les précautions à prendre. De la rubalise a été posée pour empêcher l'accès à une zone protégée où pousse une petite fleur jaune. Des photos de cette fleur ont été affichées au bar pour sensibiliser les festivaliers.

Max, participant depuis vingt ans, a expliqué qu'il avait réduit sa participation mais qu'il est revenu face à la nouvelle répression policière, s'opposant à la loi Ripost qui pourrait envoyer des gens en prison pour avoir fait de la musique. Pendant trois jours, la culture prônée par les organisateurs alliait musique, théâtre, sculptures monumentales (dont une de 5 mètres de haut et une autre appelée 'la chaussette sale') et feux d'artifice.

Le message central était l'opposition à la criminalisation des organisateurs portée par la loi Ripost. Tous reprenaient le slogan 'S'émanciper de la société consumériste et du capitalisme'. Au-delà de la répression, les teuffeurs défendaient un art de vivre alternatif, loin du consumérisme. De nombreux participants ont souligné l'importance de la liberté de faire la fête et de s'exprimer, malgré les risques.

Le site, après la fête, devait être nettoyé par des équipes volontaires, montrant une volonté de respecter l'environnement malgré le caractère illégal de l'événement. Cette free party illustre les tensions persistantes entre les autorités et les organisateurs de rassemblements festifs alternatifs, dans un contexte de durcissement de la législation





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