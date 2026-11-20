Profitez du Black Friday sur le site de Tediber pour le pack lit Confort avec une remise allant jusqu'à 40%. Matelas hybride, sommier et oreillers inclus à partir de 503,86 euros.

Le site e-commerce Tediber lance une promotion majeure pour le Black Friday, permettant aux consommateurs d'équiper leur chambre à coucher avec une qualité supérieure à des tarifs réduits. Cette offre cible spécifiquement le pack lit Confort, qui bénéficie d'une remise allant jusqu'à 40 % sur l'ensemble de la composition. L'objectif est de rendre accessible un sommeil de haute technologie aux prix les plus attractifs de l'année pour la marque française.

Détails techniques du pack promotionnel

Le pack lit Confort Tediber est une solution complète qui inclut un sommier à lattes Plus et un matelas de la gamme Hybride. Le sommier est conçu pour être léger tout en offrant un soutien équilibré grâce à des lattes spécifiques qui favorisent également la ventilation du matelas. Cette combinaison technique assure une durabilité et un confort optimaux pour l'utilisateur final. Le matelas inclus possède une épaisseur variant entre 25 et 31 cm selon le modèle exact choisi par le client. Il repose sur une technologie combinant des ressorts ensachés et des mousses à mémoire de forme. Cette structure double vise à maintenir parfaitement la colonne vertébrale tout en soulageant les points de pression du corps.

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Options et prix des accessoires inclus

Outre le lit et le matelas, l'offre intègre des oreillers Tediber Universels pour compléter l'expérience de sommeil. Le nombre d'oreillers fournis dépend de la taille du lit sélectionné par l'acheteur. Pour les lits une place, un seul oreiller est inclus dans le pack, tandis que les lits deux places reçoivent deux oreillers. Ces coussins sont garnis de fibres Suprelle Blue, un matériau qui garantit à la fois un gonflant durable et un maintien ergonomique. Cette conception permet d'assurer un confort optimal quelle que soit la position de sommeil adoptée par l'utilisateur durant la nuit.

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Disponibilité et tarification exacte

Pendant le mois de novembre, le pack lit Confort Tediber est disponible sur le site officiel à partir de 503,86 euros. Ce prix représente une économie significative par rapport au tarif normal de 839,80 euros pour l'ensemble du pack. En plus de cette offre phare, la marque propose d'autres remises attractives sur ses produits phares durant cette période de Black Friday. Le matelas Hybride individuel est ainsi proposé avec une réduction de 35 %, tandis que le modèle Hybride Premium bénéficie d'une remise de 40 %. Le pack Essentiel, qui associe le matelas, la couette et les oreillers, suit la même logique avec une réduction de 40 %.

Concurrence et alternatives du marché

La promotion de Tediber s'inscrit dans un contexte de forte concurrence sur le marché de la literie en ligne. En ce mois de novembre, d'autres acteurs majeurs du secteur proposent également leurs meilleures offres pour attirer la clientèle. On retrouve notamment Epéda, Bultex et Emma sur la liste des sites recommandés pour le Black Friday. Ces marques rivalisent d'initiatives pour proposer des prix attractifs sur des matelas et des lits de qualité. Les consommateurs disposent ainsi d'un large choix pour comparer les technologies et les tarifs avant de finaliser leur achat de literie pour l'année à venir.