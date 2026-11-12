Tediber offre -35% sur son matelas Hybride pour le Black Friday

Profitez d'une remise exclusive de 35% sur le matelas Tediber Hybride lors du Black Friday. Découvrez les caractéristiques techniques, les avantages du confort et les détails de cette promotion limitée à partir de 278,90 euros.

La marque française Tediber lance une promotion majeure durant le Black Friday pour séduire les consommateurs à la recherche d'un meilleur confort de sommeil. L'entreprise met en avant son modèle phare, le matelas Tediber Hybride, avec une réduction significative qui s'applique directement au prix final. Cette offre vise à attirer une clientèle large, des jeunes actifs aux familles, en mettant à profit un argumentaire solide basé sur la qualité du produit et la flexibilité d'achat.

Une réduction de 35 pour cent sur le modèle hybride

Le cœur de cette opération commerciale repose sur une baisse de prix de 35 pour cent sur le matelas Tediber Hybride. Ce rabais permet de faire chuter le tarif initial de 429,90 euros à un prix attractif de 278,90 euros. Cette baisse de prix s'inscrit dans une stratégie plus large puisque la marque propose également une remise de 40 pour cent sur le modèle premium et sur son pack essentiel qui inclut couette et oreillers. L'objectif est de maximiser le volume des ventes tout en fidélisant les nouveaux utilisateurs grâce à des essais gratuits.

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Des caractéristiques techniques adaptées à toutes les morphologies

La conception de ce produit de literie repose sur une architecture multicouche sophistiquée. Le matelas Tediber Hybride affiche une épaisseur totale de 25 cm, dont 3 cm sont dédiés à un surmatelas destiné à optimiser l'accueil du corps dans toutes les positions de sommeil. La surface intérieure intègre une strate de mousse TediCloud d'une densité de 30 kg/m³, conçue pour soutenir la colonne vertébrale et prévenir les douleurs dorsales. En dessous, une couche de mousse ErgoAdapt s'ajuste aux courbes corporelles pour réduire la pression sur les points de contact.

La structure de soutien est renforcée par des centaines de ressorts ensachés répartis en cinq zones distinctes. Cette technologie permet d'absorber les mouvements nocturnes, garantissant une indépendance de couchage idéale pour les couples. Le linge de lit, enveloppant le tout, est réalisé en Tencel hypoallergénique et est entièrement lavable, assurant ainsi une meilleure respirabilité et une gestion optimale de l'humidité pour rester au sec pendant la nuit.

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Une expérience d'achat sécurisée et flexible

Tediber insiste sur la confiance que le consommateur peut accorder à son achat grâce à des garanties solides. Le produit bénéficie d'une garantie de dix ans, soulignant la durabilité de la fabrication française. Les clients disposent d'une période d'essai gratuite de 100 nuits, avec la possibilité de retourner le produit sans frais supplémentaires si le confort n'est pas au rendez-vous. La livraison est effectuée gratuitement à l'adresse de leur choix, simplifiant considérablement le processus logistique.

De plus, la flexibilité financière est mise en avant avec la possibilité de régler l'achat en plusieurs échéances. Le matelas Tediber Hybride est disponible dans neuf formats standardisés, allant du lit simple de 80x200 cm au lit double large de 180x200 cm. Cette polyvalence permet de s'adapter à une grande variété d'intérieurs et de configurations de chambres à coucher dans l'hexagone.