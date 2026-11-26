Le candidat Teddy Riner et Emmanuel Macron s'opposent sur le soutien à Kiev. Riner critique les coûts, Macron mise sur la sécurité européenne et dénonce la naïveté.

Le judoka quintuple champion olympique Teddy Riner a provoqué une vive controverse politique en contestant le soutien militaire français à l' Ukraine, s'attirant directement les foudres du président de la République Emmanuel Macron lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2027.

Teddy Riner conteste le financement ukrainien

Teddy Riner a réitéré jeudi ses réserves concernant l'envoi de fonds vers Kiev, affirmant vouloir cesser de donner de l'argent que la France ne possède pas. Cette déclaration intervient juste après ses propos tenus au Salon des maires, où il avait exprimé son incompréhension face à l'envoi de troupes dans un conflit qui, selon lui, ne concerne pas la France. Il insiste sur la nécessité de poser la question des priorités nationales face aux besoins des administrés locaux.

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Emmanuel Macron appelle à la responsabilité

En réponse, Emmanuel Macron a fermement dénoncé toute forme de naïveté ou d'irresponsabilité sur ce dossier stratégique majeur. Le chef de l'État a lancé un avertissement clair à Teddy Riner et à l'opinion publique, exhortant à ne pas créer de doute sur l'engagement français. Pour lui, l'abandon de l'Ukraine mettrait en péril la sécurité des Françaises et des Français à court et à moyen terme, soulignant l'unité européenne derrière Kiev.

La position officielle du gouvernement français

Le ministère des Armées et le Quai d'Orsay ont pris soin de clarifier la réalité du déploiement militaire français. La ministre déléguée aux Armées Alice Rufo a assuré que les militaires français opèrent à distance de la ligne de front, dans des rôles de formation et de maintenance. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a ajouté que la France n'est pas cobelligérante et que le combat ukrainien est indissociable de la défense de l'Union européenne contre les ambitions de Vladimir Poutine.

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Réactions politiques et contexte électoral

Autour de cette question géopolitique, les autres candidats ont également tracé leurs lignes rouges. Gabriel Attal a défendu l'idée que soutenir l'Ukraine revient à protéger les intérêts nationaux français, tandis que Raphaël Glucksmann a martelé que cette guerre est aussi la guerre de l'Europe. Ce débat s'inscrit dans un contexte où Teddy Riner cherche à clarifier ses relations avec Emmanuel Macron et sa propre image politique depuis le lancement surprise de sa campagne.

Conséquences et perspectives pour l'élection

Ces tensions politiques risquent de structurer le débat public jusqu'en 2027, opposant une approche souverainiste et critique des dépenses internationales à une vision atlantiste et sécuritaire. L'absence de programme détaillé sur la stratégie ukrainienne de la part de Teddy Riner laisse planer l'incertitude sur d'éventuels changements de cap en cas de victoire, tandis que la position gouvernementale reste strictement inchangée face aux pressions diplomatiques et sécuritaires actuelles.