Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou Sélectionnés pour les Championnats du Monde de Judo

Teddy Riner, champion olympique des +100 kg, et Clarisse Agbégnénou, numéro 1 mondial des +100 kg, figurent sur la liste des sélectionnés pour les Championnats du Monde de Judo à Budapest en juin. Le comité de sélection de la Fédération française de judo a également retenu plusieurs autres judokates olympiques et médaillés, ainsi que les révélations des JO 2024.

Champion olympique des +100 kg Teddy Riner figure sur la liste des sélectionnés pour les Championnats du monde de judo, organisés à Budapest du 13 au 20 juin. Riner, qui s'est remis d'une opération du coude droit début janvier, vise un douzième titre mondial. Le comité de sélection de la Fédération française de judo, emmené par la nouvelle manager général des équipes de France , Frédérique Jossinet, a dévoilé la liste ce mercredi.

Cette liste inclut également Clarisse Agbégnénou, numéro 1 mondial des + 100 kg, ainsi que quatre autres judokates olympiques : Shirine Boukli, Amandine Buchard, Sarah-Léonie Cysique et Romane Dicko. La championne du monde en titre des -70 kg, Margaux Pinot, est également sélectionnée pour Budapest. Pour les Championnats d'Europe à Podgorica (Monténégro) du 22 au 27 avril, la sélection féminine est différente. Marie-Ève Gahié, préférée à Margaux Pinot pour les Jeux olympiques de Paris 2024, a été choisie pour l'Europe. Chez les femmes, la sélection a été effectuée en tenant compte de l'état de forme, des performances depuis la reprise post-olympique en septembre et des données selon des critères établis. Frédérique Jossinet souligne que la stratégie est différente entre les féminines et les masculins, ainsi que pour chaque catégorie. Parmi les judokates féminines sélectionnées pour les Championnats d'Europe, on retrouve Martha Fawaz, vainqueur du Grand Chelem de Paris en -57 kg, et Manon Deketer, médaillée de bronze mondiale en -63 kg en 2022 avant une blessure au genou, qui termine deuxième à Paris. Autre judokate à noter, Melkia Auchecorne, double championne du monde junior de la catégorie, qui prend la troisième place au Grand Chelem parisien dans la même catégorie. Audrey Tcheuméo, troisième à Paris en -78 kg, est également retenue pour l'Europe. Léa Fontaine, vainqueur en +78 kg à Paris, devrait également participer aux Championnats d'Europe. Côté masculin, les révélations des JO 2024, Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) et Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg), ont été retenus pour les Championnats d'Europe et du monde. Tout comme Luka Mkheidze, actuel numéro 1 mondial de sa catégorie, qui termine deuxième aux JO 2024 en -60 kg





