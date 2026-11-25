Teddy Riner declare au Salon des maires qu'Ukraine n'est pas notre guerre. Gabriel Attal refute ces propos en soulignant la défense des intérêts européens. Détails sur cette polémique.

Le quintuple champion olympique de judo et candidat déclaré à la présidentielle 2027, Teddy Riner, a provoqué une vive polémique le mercredi 25 novembre en exprimant son incompréhension face à l'engagement français en Ukraine. Lors du 108e Congrès des maires de France, il a déclaré ne pas saisir pourquoi des troupes sont envoyées dans un conflit qui, selon lui, ne concerne pas la France.

Propos controversés sur la guerre en Ukraine

Interpellé par la presse entourant le quintuple champion olympique, Teddy Riner a justifié sa position en affirmant que la situation internationale actuelle ne présage rien de bon. Il a explicitement indiqué qu'il ne comprenait pas l'envoi de forces militaires en Ukraine alors que ce n'est pas leur guerre. Ce commentaire a été formulé avec sérieux, malgré le rire initial provoqué par la question du journaliste sur ce qui ne sent pas bon.

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Face aux objections soulignant la proximité géographique et politique de l'Ukraine avec le continent européen, Teddy Riner a précisé sa pensée. Il a reconnu que l'Ukraine se trouve sur le même continent mais a maintenu que l'envoi de troupes reste incompréhensible pour un pays qui n'est pas directement impliqué dans le conflit. Cette nuance a toutefois suffi à enflammer le débat politique immédiat.

Mission de médiation et position sur les élections

Teddy Riner a également profité de cette tribune pour appeler à l'avancement des élections présidentielles. Il a indiqué que l'actualité tendue, notamment les relations avec Moscou, motive cette demande de changement de calendrier politique. Le candidat a exprimé son désir de devenir une personne fédératrice capable de faire la paix, ajoutant qu'il souhaite être celui qui sourit et serre la main pour mettre un terme à cette guerre.

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Il a fait valoir qu'il possède des relations personnelles avec Vladimir Poutine et plusieurs autres présidents mondiaux. Ces prétentions à disposer d'un réseau diplomatique direct avec le Kremlin constituent un argument central de sa campagne. Teddy Riner suggère implicitement que ces liens pourraient faciliter une résolution négociée du conflit ukrainien.

Réaction de Gabriel Attal et défense des intérêts européens

Gabriel Attal, candidat Renaissance et ancien Premier ministre, a immédiatement contredit les déclarations de Teddy Riner. Il a affirmé que le soutien apporté à l'Ukraine ne relève pas d'un simple geste humanitaire mais constitue une défense essentielle des intérêts français et européens. Pour lui, défendre l'Ukraine revient directement à se défendre soi-même.

Gabriel Attal a précisé que la France n'est pas un cobelligérant direct mais ne peut ignorer les conséquences stratégiques d'une victoire russe. Il a exprimé sa crainte que la prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie n'entraîne une expansion des hostilités vers d'autres pays membres de l'Union européenne. Cette vision oppose directement la stratégie de médiation proposée par Teddy Riner à la doctrine de dissuasion et de soutien défensif défendue par Gabriel Attal.

Implications politiques et prochaines étapes

Ces échanges survenus le 25 novembre lors du Salon des maires ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et des médias d'information. Ils marquent un point de rupture clair dans les positions des candidats potentiels pour 2027 concernant la politique étrangère. La question de la souveraineté nationale face à l'alliance européenne reste au cœur du débat.

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Les déclarations de Teddy Riner, qualifiées de petite phrase par certains observateurs, risquent de complexifier son parcours politique. La réaction ferme de Gabriel Attal montre que la ligne officielle du gouvernement et des partis favorables à l'Ukraine reste inchangée. L'opinion publique devra trancher entre une approche de désengagement et une stratégie de soutien continu face aux menaces perçues de Moscou.