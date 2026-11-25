Teddy Riner déclare au Salon des maires que le conflit ukrainien ne concerne pas la France. Une position qui s'aligne sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à l'opposé d'Emmanuel Macron.

Le quintuple champion olympique de judo a provoqué un vif débat politique lors du Salon des maires de France, le mercredi 25 novembre. Interrogé sur l'engagement de la France dans le conflit entre l' Ukraine et la Russie, Teddy Riner a lancé une phrase percutante jugée controversée par les journalistes présents.

La prise de position de Teddy Riner

Teddy Riner a affirmé que la France n'aurait pas dû envoyer de troupes en Ukraine, qualifiant ce conflit de ne pas être la guerre du pays. Il a critiqué le manque d'information du public sur cette implication militaire tout en nuancant ensuite ses propos sous la pression des journalistes.

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Lors de cet échange, le candidat à la présidentielle a expliqué que l'actualité sentait mauvais en raison de l'envoi de soldats sans que les citoyens n'en soient informés. Il a précisé que s'il devenait président, il chercherait à fédérer et à signer des accords pour mettre fin au conflit.

Contraste avec la position d'Emmanuel Macron

Cette déclaration marque une rupture nette avec la ligne officielle de la République française défendue par Emmanuel Macron. Le président considère la résistance ukrainienne comme un enjeu de sécurité collective vital pour l'ensemble des Européens face à la Russie.

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Le gouvernement français rejette les accusations de risque d'implication directe, affirmant que le nombre de militaires français sur place est faible et éloigné des zones de combat. Ces militaires y assurent des missions de formation et de maintenance du matériel militaire.

Alignement avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

Sur cette question spécifique, Teddy Riner rejoint des positions opposées à celle du pouvoir en place. Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement national, s'oppose fermement à l'envoi de troupes depuis février 2024 par crainte d'une confrontation avec Moscou.

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, défend également une ligne de non-engagement militaire direct. Il réitère son opposition à toute situation faisant de la France une partie prenante active dans le conflit ukrainien, consolidant ainsi un alignement tactique temporaire.

Contexte de la campagne présidentielle de 2027

Teddy Riner a annoncé sa candidature le 9 novembre, se présentant initialement comme un héritier du macronisme. Son intervention au Salon des maires complexifie son image politique en le rapprochant de figures nationales différentes.

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Les tensions diplomatiques entre Paris et Moscou restent élevées, rendant ce débat sur l'engagement militaire particulièrement sensible pour la classe politique française. L'avis du candidat Riner pourrait influencer les débats futurs sur la sécurité nationale.