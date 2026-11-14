Teddy Riner lance sa campagne présidentielle avec une visite à Saint-Denis. L'analyse de Michel Brousse et Patrick Ollier révèle les valeurs partagées entre le judo et la vie politique.

Teddy Riner a officiellement entamé son parcours vers l'Élysée en effectuant sa première visite de campagne ce vendredi. Le judoka et candidat à l'élection présidentielle s'est rendu à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis pour afficher son objectif central : replacer la santé au cœur des priorités nationales. Cette action concrète marque le début d'une stratégie politique pour le champion olympique, qui entend s'immerger dans les réalités du terrain.

Teddy Riner et la priorité santé

La présence de Teddy Riner dans les couloirs de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis visait à démontrer son engagement direct. Il a choisi ce lieu symbolique pour illustrer sa volonté de travailler sur les systèmes de soin publics. Cette initiative constitue son premier déplacement officiel depuis l'annonce de sa candidature.

Also read 2027 : à Saint-Denis, Teddy Riner lance sa campagne sur le thème de la santé

Le candidat entendait ainsi montrer qu'il écoute et note les préoccupations des citoyens et des professionnels de santé. Il a indiqué que le temps de la réflexion va maintenant commencer après cette phase d'écoute. Cette approche vise à construire un programme cohérent avec les besoins identifiés sur le terrain.

La filiation judo et politique de Michel Brousse

Michel Brousse, ancien vice-président de la fédération et professeur à l'université de Bordeaux, analyse cette mue. Il évoque une filiation naturelle entre la discipline du tatami et la vie publique. Aux côtés de Gabriel Attal, autre athlète ayant troqué le kimono pour le costume, la liste des judokas en politique interpelle.

Advertisement

L'historien du sport, qui a dirigé la collection Sport regards croisés aux Presses universitaires de Bordeaux, voit des parallèles évidents. L'expertise et la notoriété acquises par ces sportifs donnent un rôle de guide. Certains souhaitent exercer ce leadership hors des limites du dojo.

Les valeurs de Patrick Ollier et Thomas Pesquet

Patrick Ollier, ancien président de l'Assemblée nationale, explique puiser dans le judo une maîtrise de soi utile. Cette qualité est cruciale dans les moments de tension de la vie politique. William Hague, ancien chef du parti conservateur britannique, rappelle que l'équilibre et le sang-froid permettent de gagner.

Thomas Pesquet figure parmi les nombreux témoignages appuyant cette résilience. Un prix Nobel de médecine souligne que le judo apprend à tomber sans se blesser dès le premier jour. Cette capacité à encaisser le revers est transposable aux défis politiques.

La carte politique du judo en France

La pratique du judo en France se fait sans distinction de classe ni de milieu social selon les observateurs. Cependant, la liste des personnalités politiques citées renvoie majoritairement à des figures de droite. Ce sport séduit à droite car il valorise et hiérarchise le mérite. Il développe l'affirmation de soi et sacre le meilleur parmi les pratiquants.

À gauche, le judo séduit car il prône la réussite par le travail. L'absence de privilège et l'égalité des chances sont des principes clés. Le judo porte des valeurs humanistes. L'entraide et la prospérité mutuelle ne sont ni de droite ni de gauche.

Advertisement

La discipline est populaire et financièrement très accessible dans les clubs. La cartographie des structures ne fait pas apparaître de disparités sociologiques particulières. Ils sont majoritairement inclus dans des structures municipales de droite comme de gauche. Cette neutralité sociologique contraste avec l'image parfois perçue des personnalités qui en issus.

L'analyse internationale et stratégique

À l'échelon international, l'ancien président américain Theodore Roosevelt est une référence. Sa pratique était associée à sa philosophie de vie. Il s'agissait d'une revanche sur la santé fragile qui l'affectait durant son adolescence. Cette perspective diffère de l'usage purement martial.

Dans ses mémoires, Vladimir Poutine déclare que l'apprentissage du judo lui a donné de la volonté. L'auto-détermination et la résilience face à l'échec sont des outils puissants. Le combat au judo n'est pas une épreuve de force brute. Les catégories de poids effacent le principe de l'utilisation de la force de l'adversaire.

Le petit peut ainsi battre le grand par l'analyse. Un simple balayage du pied fait tomber l'adversaire plus fort sans réflexion. La victoire repose sur l'action et la réflexion à parts quasi égales. Cette sagesse stratégique guide aujourd'hui Teddy Riner vers le scrutin de 2027.