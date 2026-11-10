Teddy Riner annonce sa candidature à la présidentielle : réactions politiques

Teddy Riner confirme sa candidature à l'élection présidentielle française. Cette annonce suscite des débats intenses sur Europe 1, mêlant soutien populaire et critiques politiques sur sa capacité à diriger.

Le quadruple champion olympique de judo, Teddy Riner, a officiellement confirmé son intention de se présenter à l'élection présidentielle française. Cette déclaration majeure, annoncée lors de l'émission L'Heure des pros sur Europe 1, a immédiatement déclenché un vif débat dans l'espace public et médiatique. L'animateur Pascal Praud a consacré une large part de son émission de ce mardi à l'analyse de cette candidature surprenante, réunissant plusieurs figures politiques et éditorialistes pour en discuter.

Un retour sur le livre de Catherine Nay

Avant d'aborder le sujet principal, l'émission a été ouverte par une réflexion de Pascal Praud autour de la sortie récente du livre de la journaliste Catherine Nay. Ce dernier a partagé son point de vue sur l'ouvrage intitulé Ce pays dont le prince est un enfant, qui dresse un portrait critique du président Emmanuel Macron. Cette introduction a servi de préambule au débat central, opposant les visions politiques traditionnelles à l'irruption d'une figure sportive majeure sur la scène présidentielle.

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Débats et critiques sur la candidature de Teddy Riner

La nouvelle a suscité des réactions immédiates et contrastées parmi les invités politiques présents dans le plateau. Florian Philippot, figure du mouvement La France insoumise, a jugé la démarche très macroniste et liée au système en place, tout en admettant que Teddy Riner a parfaitement le droit de se présenter. Il a toutefois souligné la nécessité pour le judoka de préciser sa pensée politique, car il lui faudra démontrer qu'il sait diriger le pays, un métier qui va au-delà de la compétition sportive.

À l'inverse, Yoann Usai a déploré l'ambiance qui entoure cette candidature, estimant que la popularité de Teddy Riner est telle que personne ne peut légitimement critiquer son investissement dans la course à l'élysée. Cette opinion souligne le fossé entre la reconnaissance nationale du sportif et les exigences politiques de la fonction présidentielle. Pour Charlotte d'Ornellas, députée européenne, la curiosité est générale : tout le monde souhaite comprendre les motivations réelles derrière cette annonce spectaculaire.

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Soutiens et ironie autour du candidat potentiel

Parallèlement aux critiques, des soutiens enthousiastes ont également été exprimés. Georges Fenech a confié être très fier de la démarche de Teddy Riner, y voyant un signe positif d'engagement civique. D'un autre côté, l'ironie n'était pas absente des propos de Charlotte d'Ornellas, qui a laissé entendre que si le judoka était élu, tout le monde lui parlerait avec respect, soulignant par là la distance entre le monde du sport et la réalité du pouvoir exécutif. Olivier de Lagarde a, quant à lui, noté que le candidat tient un discours de droite, tentant de le positionner dans l'échiquier politique traditionnel.

Impact médiatique et prochaines étapes du scrutin

L'annonce a eu un retentissement médiatique considérable dès sa diffusion, avec plus de 20 millions de personnes qui ont vu la nouvelle selon les estimations de Pascal Praud. Cet engouement massif pose la question des prochaines étapes du processus électoral. Teddy Riner devra désormais passer à l'acte politique concret, convaincre l'électorat et définir clairement son programme. Son arrivée dans la course redéfinit potentiellement le paysage politique pour l'élection de 2027, en intégrant une figure de consensus national dans une course souvent marquée par la polarisation.