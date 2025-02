Technique TikTok pour Dormir en Avion : Danger ?

Une nouvelle tendance sur TikTok consiste à boucler la ceinture de sécurité autour des chevilles pour mieux dormir en avion, mais cette pratique est vivement déconseillée par les compagnies aériennes et les professionnels de l'aviation.

Dans les avions, trouver une position confortable pour s'endormir peut s'avérer difficile à cause des sièges étroits et peu pratiques. Sur TikTok, une astuce pour mieux dormir en vol a récemment fait le buzz : placer les pieds sur le siège devant et boucler la ceinture de sécurité autour des chevilles. Cette technique permet de reposer la tête entre les genoux, mais elle suscite de vives inquiétudes auprès des compagnies aériennes et des professionnels de l'aviation.

Sara Nelson, présidente de l'Association of Flight Attendants-CWA, a qualifié cette tendance de « très dangereuse », expliquant que les ceintures de sécurité sont conçues pour être attachées au niveau des hanches afin de garantir une protection optimale en cas de turbulences, d'atterrissage d'urgence ou d'accident. Elle souligne également que ne pas être correctement attaché peut non seulement mettre en danger sa propre sécurité, mais aussi celle des autres passagers en cas de mouvements brusques. De plus, cette technique peut entraîner de graves blessures à la tête, au cou et à la colonne vertébrale, comme le souligne The New Zealand Herald. En cas de non-respect des règles de sécurité, les passagers s'exposent à des amendes pouvant atteindre 35 000 dollars (environ 33 500 euros). Malgré ces avertissements, certains internautes défendent cette pratique, arguant que les compagnies aériennes rendent les sièges de classe économique trop petits et inconfortables, les poussant à prendre des mesures extrêmes.





