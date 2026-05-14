Team Visa-Lease à bike suffers from injuries, with Christophe Laporte and Wilco Keldermann missing Tour and Giro

The Dutch cycling team, Team Visa-Lease, has been hit by a series of injuries, with French rider Christophe Laporte and Dutch rider Wilco Keldermann missing the Tour de France and Giro d'Italia, respectively.

Semaine sombre pour la Team Visa-Lease à bike. La formation néerlandaise, engagée à porter Jonas Vingegaard sur la plus haute marche du podium en Italie sur le Giro, connait ces derniers jours une succession de blessures.

Le Français Christophe Laporte, dernier en date, a officialisé ce jeudi sa non-participation au Tour de France en raison d'une blessure. Le Français de 33 ans s'est déchiré à un quadriceps après une lourde chute à l'entraînement. Lieutenant de taille pour Jonas Vingegaard, le Varois va donc manquer pour la deuxième année consécutive la Grande Boucle. L'an dernier, il avait déjà été écarté de la course après avoir contracté un virus.

'C’est évidemment une énorme déception. J’ai réalisé une belle campagne de classiques printanières et j’étais prêt à entamer ma préparation pour le Tour de France. J’attendais avec impatience les prochaines courses, et surtout le Tour de France. Pour l'instant, je me concentre pleinement sur ma récupération afin de pouvoir revenir au plus vite', a déclaré Christophe Laporte dans un communiqué.

Des inquiétudes aussi pour Keldermann qui renonce au Giro après une chute. Devancé ces deux dernières années par son rival Tadej Pogacar de la team UAE Emirates, Jonas Vingegaard se dit 'convaincu' de reconquérir le Tour cette année, même s'il enchaîne Giro (8-31 mai) et Grande Boucle (4-26 juillet) pour la toute première fois de sa carrière. Mais le Danois doit tout de même faire face à un pépin de taille avec le forfait du classicman français Christophe Laporte.

Sa dernière victoire d'étape en Andalousie, ses belles performances sur les classiques belges et son rôle d'équipier modèle endossé à la perfection sur Paris-Roubaix (pour offrir la victoire à Wout Van Aert), présageait d'un retour en trombe cet été. Le Néerlandais Wilco Keldermann, autre soutien précieux pour Jonas Vingegaard, a lui aussi connu une chute il y a deux jours alors qu'il était embarqué sur la deuxième étape du Giro.

Le vétéran des Grands Tours a même dû renoncer définitivement à continuer sur ce Tour d'Italie. Des inquiétudes planent autour de sa participation sur les routes françaises en juillet





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