Team France Enters 2026 World Cup Quest Against Senegal

The French national team, led by Didier Deschamps, will face Senegal in their quest for a third World Cup title on Tuesday at MetLife Stadium in New Jersey. With titles in 2018 and final appearances in the last edition in Qatar, the French team is making their debut in the competition. The match will be broadcast on the official World Cup broadcaster and on radio stations RMC and Radio Digital 100% World Cup. It will also be available to watch live and listen to the commentary on the RMC Sport website and app.

C'est le jour J pour l'équipe de France ! Les Bleus entament leur quête d'une troisième étoile ce mardi au MetLife Stadium face au Sénégal.

Les joueurs de Didier Deschamps, placés dans un groupe très relevé, vont tenter de lancer idéalement leur Coupe du monde 2026. Titrés en 2018 et finalistes lors de la dernière édition au Qatar il y a quatre ans, les Bleus font leur entrée en lice dans la compétition. Le coup d'envoi de la première rencontre du groupe I, disputée au MetLife Stadium dans le New Jersey, sera donné à la chaîne qui diffuse l'intégralité des 104 matchs du Mondial.

Et à la radio sur RMC et la radio digitale 100% Coupe du monde. Il sera aussi à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Deux jours avant de s'envoler pour Boston, où se trouve leur camp de base, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ce mardi soir dans l'enceinte de près de 80.000 places.

Les fans français pourraient même être un peu plus nombreux car les expatriés résidents aux États-Unis pouvaient acheter des billets via la vente grand public mondiale. Lundi soir, des supporters de l'équipe de France se sont déjà rassemblés - avec des fans de l'Algérie et l'Argentine -, lorsque les coéquipiers de Zinedine Zidane s’étaient inclinés à la surprise générale sur un but de Papa Bouba Diop (0-1), avant d’être éliminés dès la phase de poules.

France-Sénégal: 'Un budget de 10.000 euros', combien coûte la Coupe du monde 2026 pour les supporters français, présent dans l'effectif il y a vint-quatre ans et désormais sur le banc de la sélection nationale? Quoi qu'il en soit, Sadio Mané et ses partenaires arrivent avec un compte à régler.

En janvier dernier, les Sénégalais ont depuis été destitués au profit du Maroc pour avoir quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé à Brahim Diaz à la fin du temps réglementaire. Une affaire qui est désormais dans les mains du Tribunal Arbitral du Sport. Les Sénégalais arrivent eux avec l'envie de montrer qu'ils sont la meilleure équipe d'Afrique. Coupe du monde 2026: pourquoi le nul de l'Espagne contre le Cap-Vert est une excellente nouvelle pour l'équipe de France.

UFC: Ciryl Gane éteint Pereira, s'offre une nouvelle ceinture intérimaire et donne rendez-vous à l'UFC Paris en septembre. Coupe du monde 2026: l'incroyable carton sur Instagram du gardien du Cap-Vert après le nul historique contre l'Espagne. Coupe du monde 2026: 'Est-ce que tu comptes défendre un jour?

', la question cash d'Ethan à son frère Kylian Mbappé (qui a des arguments). Equipe de France: 'C'est complètement faux', Diallo dément des crispations avec les Bleus sur la question des primes





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