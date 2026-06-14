Tchouaméni clarifie son altercation avec Valverde au Real Madrid

Le milieu de terrain français revient sur l'incident qui a marqué la saison du Real Madrid et rassure sur ses relations avec son coéquipier uruguayen.

Dans une interview accordée à nos confrères, Aurélien Tchouaméni est revenu sur l'altercation qui l'a opposé à Federico Valverde dans le vestiaire du Real Madrid en pleine saison cauchemardesque pour le club merengue.

Le vice-capitaine de l'équipe de France a tenu à mettre les choses au clair, déplorant les rumeurs qui ont entouré cet incident.

'Ce qui m'a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu'il s'est réellement passé. Ça, je n'y peux rien. Le plus important, c'est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles', a-t-il expliqué. Selon lui, l'affaire a pris une ampleur médiatique démesurée pendant quelques jours, avant de retomber comme souvent dans le monde du football.

'Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu'un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose', a-t-il confié.

L'ancien Monégasque en a même tiré une leçon de vie : 'Peu importe ce qui se passe dans ta vie, le problème n'est jamais aussi gros que tu penses qu'il ne l'est.

' Pour rappel, cette altercation avait conduit à l'hospitalisation de Federico Valverde pour un traumatisme crânien, et le Real Madrid avait sanctionné les deux joueurs. Depuis, ils n'ont plus joué ensemble, mais Tchouaméni assure qu'il n'y a pas de conflit latent.

'Oui, évidemment ! On s'est entraînés ensemble. On n'a pas rejoué ensemble, en revanche, parce que le dernier match de Liga, j'avais une gêne musculaire', a-t-il précisé. Interrogé sur d'éventuelles retrouvailles sur le terrain, le Français a évoqué les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, où la France affrontera le Sénégal le 16 juin, tandis que l'Uruguay de Valverde jouera contre l'Arabie saoudite.

'A priori, pas avant les demi-finales', a-t-il répondu en souriant, avant de rassurer définitivement sur l'état de leur relation : 'Mais il faut vraiment que les gens comprennent : il n'y a pas de problème. Il y a plein de trucs qui se passent dans un vestiaire. On s'est serré la main quand il est revenu et on continue de travailler ensemble.

' Cette clarification intervient alors que le Real Madrid traverse une saison difficile, marquée par des résultats en dents de scie et des tensions internes. Tchouaméni, qui porte le brassard de vice-capitaine des Bleus, a également évoqué son rôle au sein de l'équipe de France et l'importance de la cohésion.

Il espère que cet épisode permettra à chacun de passer à autre chose et de se concentrer sur les objectifs sportifs, à commencer par les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain made in France a conclu en soulignant que les querelles de vestiaire font partie du quotidien d'un club de haut niveau, mais qu'elles ne doivent pas occulter l'essentiel : la performance sur le terrain et le respect entre coéquipiers.

'Ce qui s'est passé restera entre nous, mais l'important est que nous soyons unis pour relever les défis qui nous attendent', a-t-il ajouté. Une prise de parole qui devrait mettre fin aux spéculations et apaiser les esprits, du côté de Madrid comme de celui des supporters français





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tchouaméni Valverde Real Madrid Altercation Équipe De France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercato : pourquoi Bernardo Silva a privilégié le Real Madrid au Barça ?Bernardo Silva devrait rejoindre le Real Madrid. Longtemps annoncé du côté du FC Barcelone, le Portugais devrait finalement porter les couleurs du rival éternel. Pour une raison simple selon la presse catalane.

Read more »

Real Madrid et Barça : une bataille sans merci sur le mercatoLe Real Madrid et le FC Barcelone poursuivent leur affrontement sur le marché des transferts, avec plusieurs joueurs communs dans leurs viseurs. Après Bernardo Silva, c'est désormais Marc Cucurella qui est au cœur d'une rivalité où Chelsea réclame 60 millions d'euros. Les deux clubs doivent aussi gérer des dossiers internes, comme les possibles départs de Jules Koundé et Alejandro Baldé au Barça, et la priorité catalane de finaliser l'arrivée de João Cancelo.

Read more »

Le Real Madrid climatise le Barça et l'Atlético avec un coup de maître à 50M€ !En pleine Coupe du Monde, le Real Madrid ne perd pas de temps et viendrait de boucler un nouvel énorme deal à 50 millions d'euros.

Read more »

Rôle chez les Bleus, Real Madrid et affaire Valverde, Aurélien Tchouaméni se livre : « Pas envie de faire partie du mauvais côté de l'histoire »Le milieu du Real Madrid et vice-capitaine de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni participe à sa deuxième Coupe du monde. Il mesure que son rôle et les attentes qui l'entourent ne sont plus les mêmes qu'à Doha, en 2022.

Read more »