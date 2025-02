Taylor Swift : Une Reine des Pourboires

La star internationale Taylor Swift est connue non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa générosité. Une vidéo virale montre Swift offrant des pourboires à l'équipe de personnel après les Grammy Awards, suscitant l'admiration de ses fans. Ce geste s'inscrit dans une tendance de la chanteuse à récompenser généreusement les employés lors de ses sorties, qu'il s'agisse de restaurants ou de stades.

Taylor Swift , non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une personne au grand cœur. Une vidéo capturée par un fan à la fin de la cérémonie des Grammy Awards a fait le tour des réseaux sociaux. Sur l'extrait, on voit la superstar vêtue d'une robe argentée et de bottes combat, quittant la salle avec son équipe et ses gardes du corps.

S'apercevant de la présence de certains employés dans le hall, elle fait demi-tour, s'empresse vers eux et leur offre chacun un pourboire, dont le montant n'a pas été divulgué, tout en les remerciant chaleureusement et en ajoutant : « Nous vous apprécions beaucoup ». Ce geste a suscité l'admiration de ses fans, les Swifties. « Une vraie reine ! » a commenté un fan sur Twitter. « Ce n'est même pas le montant du pourboire, c'est la façon dont elle reconnaît avec tant de gentillesse ceux qui sont souvent sous-estimés ou ignorés », a écrit un autre utilisateur, tandis qu'un tiers s'interrogeait : « S'amuse-t-elle avec de l'argent liquide rien que pour les pourboires ? ».La chanteuse a en effet l'habitude de donner des pourboires généreux, que ce soit lors de sorties au restaurant ou au stade pour soutenir son petit ami, le joueur de football américain Travis Kelce. En décembre 2023, une photo avait circulé sur les réseaux sociaux, montrant Taylor Swift distribuant des billets de 100 dollars (plus de 96 euros) aux employés après une rencontre sportive, selon Billboard. Au cours de sa légendaire tournée The Eras Tour, la tournée la plus lucrative de tous les temps, l'artiste a accordé plus de 197 millions de dollars (environ 187 millions d'euros) de bonus à son équipe. CNN avait révélé que les cinquante chauffeurs de camion qui avaient assuré les transports pour la partie américaine de ses concerts avaient reçu, à leur grande surprise, un chèque de 100 000 dollars accompagné d'un mot personnel de Taylor Swift.





VanityFairFR

