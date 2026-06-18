Le maire de New York a révélé la date de mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, ce qui a créé un scandale dans la presse et sur les réseaux sociaux. La chanteuse et le joueur de football américain préparent leur mariage au Madison Square Garden, avec plus de 1000 invités et un dispositif de sécurité massif.

Taylor Swift : l'énorme bourde du maire de New York qui révèle la date de son mariage avec Travis Kelce L'événement le plus attendu de l'année 2026, après la Coupe du monde de football peut-être, vient de subir une fuite totalement inattendue.

Alors que Taylor Swift et Travis Kelce protégeaient farouchement les coulisses de leurs noces estivales, le maire de New York a ruiné le secret. Zohran Mamdani a révélé, par mégarde, la date exacte de cette union tant spéculée.

La vidéo de la conférence de presse officielle montre le maire de New York qui parle avec enthousiasme de la sécurité des grands rendez-vous de New York, et il a même tenu à envoyer des ondes positives aux futurs époux pour ce grand jour. La gaffe ! Le maire de New York révèle la date du mariage imminent de Taylor Swift et Travis Kelce.

Ce n'est pas facile d'être un bon parent : Élodie Bouchez fait de rares confidences sur sa relation avec ses enfants. Kate Middleton fait une apparition en grande pompe au Royal Ascot aux côtés de sa belle-soeur... et il ne s'agit pas de Meghan Markle. Le début du mois d'octobre a vu le magazine Forbes dévoiler la fortune de la chanteuse : 1,6 milliard de dollars. Une richesse qui fait désormais d'elle l'artiste la plus riche du monde.

A 11 ans, la chanteuse commence à se produire aux fêtes locales, dans des foires et dans des cafés de sa ville. Pour se consacrer entièrement à la musique country, Taylor Swift et sa famille déménage près de Nashville, la terre américaine de la country. En novembre 2008, Taylor Swift sort son deuxième album Fearless. En 2009, Kanye West fait scandale pendant les MTV Video Music Awards.

Encore une fois, le succès est au rendez-vous et les clips de Taylor Swift sont diffusés en boucle sur les chaînes de télévision. En parallèle de sa carrière de chanteuse, sa vie personnelle fait l'objet de nombreuses spéculations dans la presse et sur les réseaux sociaux. Taylor Swift a d'abord vécu une idylle avec Joe Jonas avant de se mettre en couple avec Taylor Lautner en 2009, puis, Harry Styles au début de l'année 2012.

En 2017, Taylor Swift disparaît des réseaux sociaux et ne participe à aucun événement durant plusieurs mois. Elle trouve également l'amour dans les bras de l'acteur Joe Alwyn, avec qui elle restera six ans, jusqu'en 2023. Après le rachat de son ancien label, Big Machine Record par Scooter Braun, Taylor Swift a perdu les droits sur sa propre musique et l'homme d'affaires revend son catalogue musical. Pour se défendre, la chanteuse commence le réenregistrement de ses morceaux.

Un show de plus de 3 heures durant lequel elle reprend les titres les plus emblématiques de sa carrière. La tournée prendra fin le 8 décembre 2024. Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce : plus de 1000 invités au Madison Square Garden, un dispositif de sécurité massif... dans les coulisses des préparatifs Selon les informations du média américain TMZ, Taylor Swift et Travis Kelce prépareraient leur mariage... au Madison Square Garden.

Les deux superstars souhaiteraient 'se dire oui' en juillet, devant plus de 1000 personnes. Un évènement qui demandera un grand dispositif de sécurité, tant il sera scruté dans le monde entier. Prince William sera-t-il invité au mariage de Taylor Swift et Travis Kelce ? Son appel du pied au couple !

Cet été, la star de la pop Taylor Swift va se marier en grande pompe avec le joueur de football américain Travis Kelce





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