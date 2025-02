Taylor Swift Huée au Super Bowl, Donald Trump Acclamé

Taylor Swift a été sifflée par une partie du public lors du Super Bowl, tandis que Donald Trump a été accueilli avec des applaudissements. Le contraste entre les réactions des fans envers les deux personnalités a provoqué une vive discussion sur les réseaux sociaux.

Dimanche 9 février, lors du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, la chanteuse Taylor Swift a été accueillie par des sifflements d'une partie du public. Présente pour soutenir son compagnon, Travis Kelce, joueur des Kansas City Chiefs, elle a été interloquée par cette réaction défavorable. Donald Trump , également présent au stade, a bénéficié d'un accueil bien plus chaleureux.

Une heure avant le début du match, l'ancien président a fait une brève apparition sur le terrain, posant pour une photo avec des pompiers, des policiers et des familles de victimes de l'attentat du 1er janvier à la Nouvelle-Orléans. Pendant l'interprétation de l'hymne américain par Jon Batiste, Donald Trump était visible à l'écran, au garde-à-vous, et a été acclamé par la foule. Cette situation a provoqué des réactions, notamment de la part de Donald Trump lui-même. Le premier président en exercice à assister au Super Bowl a partagé sur Truth Social un post ironisant sur la situation, déclarant que « la seule personne qui a passé une pire soirée que les Chiefs, c'est Taylor Swift. Elle s'est fait huer dans le stade ». Il a également fait référence à son mouvement politique 'Make America Great Again' (MAGA) en ajoutant « MAGA a la rancune tenace ». Sur les réseaux sociaux, Taylor Swift a reçu le soutien de ses fans et de personnalités comme l'ancienne tenniswoman Serena Williams, également présente au Super Bowl





