Taylor Lautner revient chasser les loups-garous dans une nouvelle série

L'acteur américain, célèbre pour son rôle de Jacob Black dans la saga Twilight, retrouve l'univers des loups-garous dans une nouvelle série. Taylor Lautner : Chasseur de loups-garous, produit par lui-même et écrit par Daisy Gardner, promet une intrigue riche et pleine de rebondissements où Taylor Lautner jongle entre sa vie d'acteur et sa double identité de chasseur de loups-garous.

Taylor Lautner , célèbre pour son rôle de Jacob Black dans la saga Twilight , fait son grand retour dans l'univers des loups-garous grâce à une nouvelle série intitulée « Taylor Lautner : Chasseur de loups-garous ». Le comédien, qui a choisi de prendre du recul après le succès de Twilight pour se concentrer sur sa santé mentale , retrouve les écrans avec un projet audacieux où il incarne une version de lui-même entraînée à chasser les créatures qu'il avait incarnées sur grand écran.

La série, actuellement en développement, est produite exécutivement par Taylor Lautner lui-même et s'appuie sur l'écriture de Daisy Gardner, scénariste reconnue pour son travail sur des séries populaires comme 30 Rock, Modern Family et South Park. La série promet un univers intrigant où Taylor Lautner jongle entre sa vie d'acteur à Hollywood et sa double identité de chasseur de loups-garous. Il doit faire face à l'ironie ultime de combattre les créatures qui l'ont rendu célèbre, tout en tentant de sauvegarder le monde, de relancer sa carrière et de trouver l'amour. Le synopsis de la série laisse entrevoir une intrigue riche et pleine de rebondissements : « Après avoir tourné le dernier film de Twilight, Taylor Lautner a disparu des projecteurs. Les fans ont spéculé, les tabloïds ont théorisé, mais la vérité est plus folle que la fiction ». « Taylor n'a pas seulement fait une pause pour des raisons de santé mentale. Il se préparait à sa véritable vocation... Taylor Lautner : Chasseur de loups-garous ». « Jouant son propre rôle, Taylor est entraîné dans une société secrète de traqueurs de loups-garous qui ont besoin de son expertise unique. Alors qu'il navigue dans sa double vie - acteur hollywoodien le jour, guerrier surnaturel la nuit - Taylor doit faire face à l'ironie ultime : combattre les créatures qui l'ont rendu célèbre. Entre sauver le monde, relancer sa carrière et tomber amoureux, il est confronté à la question ultime : que se passe-t-il lorsque votre plus grand rôle devient votre plus grand ennemi ? »





