Taxi Drivers Struggle as Gas Prices Soar

Taxi drivers in France are facing significant challenges as the price of gasoline has skyrocketed, with many sectors receiving government assistance while they are left out. The Federation nationale des artisans du taxi in Tarn-et-Garonne (FNAT 82) secretary, Arnaud Levenez-Lampe, laments the situation, stating that they are the 'greatly overlooked' ones. The article highlights the impact of the rising gas prices on their businesses and the measures they are taking to cope with the situation.

Agriculteurs, pêcheurs, transporteurs... Avec l’enlisement du conflit au Moyen-Orient et des prix du gazole durablement maintenus au-dessus de 2 € par litre, de nombreux secteurs professionnels bénéficient d’aides du gouvernement.

Pas les taxis.

"On le vit très mal. On est les grands oubliés", se lamente Arnaud Levenez-Lampe, secrétaire départemental de la Fédération nationale des artisans du taxi dans le Tarn-et-Garonne (FNAT 82). Depuis le début de la crise, les chauffeurs de taxi ne s’appuient que sur l’aide "gros rouleurs" de 50 €, destinée aux personnes qui effectuent plus de 8 000 kilomètres par an.

"50 €, c’est dérisoire. Pour nous, cela représente une journée de travail. C’est totalement absurde. À titre personnel, je fais plus de 100 000 kilomètres par an.

Mais aucune aide ne nous a été accordée", déplore l’homme de 60 ans. Lien interne vers l’article n°13358242 7 000 € de dépenses supplémentaires Dans son entreprise, Taxis d’Oc, basée à Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), Arnaud Levenez-Lampe a rapidement mesuré l’impact de la hausse des carburants sur ses comptes. Selon ses calculs, la facture annuelle de gazole pourrait représenter 7 000 € de charges supplémentaires en l’espace d’un an.

"Si on reprend les chiffres, en 2025, le prix moyen du gazole était de 1,64 € le litre, rappelle-t-il, non sans nostalgie. Aujourd’hui, on dépasse régulièrement les 2,25 € par litre. Sur une voiture de 70 litres, ça change tout.

" Concrètement, un plein lui coûte désormais 160 €, contre 115 € avant les premiers bombardements en Iran, sachant que chaque chauffeur peut parcourir jusqu’à 1 000 kilomètres lors de ses journées les plus chargées. Lien interne vers l’article n°13358079 Travailler plus pour gagner moins Et le temps de travail quotidien a justement augmenté. Car pour endiguer la hausse des prix du carburant, Arnaud Levenez-Lampe n’a trouvé qu’un seul levier : travailler davantage.

Contrairement à d’autres corps de métiers, les taxis n’ont pas la latitude de fixer leurs prix. Les tarifs étant encadrés par l’État, puis arrêtés localement par les préfectures, aucune augmentation ne peut être décidée unilatéralement.

"On fonctionne avec un compteur kilométrique et un tarif réglementé. On n’a aucun moyen de répercuter cette hausse qu’on est obligés de subir", résume-t-il. Face à cette situation, l’artisan a revu son organisation. Ses journées se rallongent souvent jusqu’à onze ou douze heures de travail, six jours sur sept.

"Il faut rentrer de l’argent, il n’y a pas de secret. " Ventes de licences Autre séquence plus concrète encore : Taxis d’Oc évite les trajets trop longs sur des distances courtes ou ceux qui ne sont pas assez rentables. Une politique qui, selon le propre aveu du gérant, pénalise directement les habitants de zones rurales, souvent dépendants du taxi pour leurs déplacements, notamment médicaux. Lien interne vers l’article n°13306307 Malgré ces choix, Arnaud Levenez-Lampe explique avoir réduit ses revenus.

Il a même été contraint de céder l’une de ses licences de taxi. Et il n’est pas le seul.

"Beaucoup d’artisans vivent sur leur trésorerie, mais pour combien de temps ? ", s’inquiète-t-il. "Il n’y a jamais eu autant de ventes de licences. " Ancien cadre d’un grand groupe reconverti, il confie du bout des lèvres : "Si les conditions avaient été identiques il y a onze ans, je n’aurais jamais monté mon entreprise de taxi.

" En attendant, il réclame des aides d’urgence et le blocage des prix du gazole à 1,80 € par litre. Ce mercredi 13 mai, le ministère des Transports a annoncé une avance fiscale pour les taxis





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