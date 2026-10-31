Taxe sur les gigaoctets : OVHcloud pourrait payer jusqu'à 70 millions d'euros par an

Octave Klaba, fondateur d'OVHcloud, chiffre l'impact de la taxe sur les gigaoctets votée par les députés : jusqu'à 70 millions d'euros par an pour son entreprise.

Le fondateur et PDG d'OVHcloud, Octave Klaba, a calculé samedi 31 octobre l'impact de la taxe sur les gigaoctets votée vendredi par les députés. Selon lui, l'hébergeur français pourrait devoir jusqu'à 70 millions d'euros par an au fisc au titre de cette taxe. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, il invite ses lecteurs à le corriger et compare le coût réel de la bande passante à celui de la taxe.

Une taxe de 0,055 euro par gigaoctet

Sur le papier, les 0,055 euro par gigaoctet votés vendredi par 11 voix contre 10 semblent anodins. Octave Klaba qualifie ce chiffre d'abstrait et le confronte au prix de gros d'Internet. Il prend l'exemple d'un port à 100 Gbit/s, l'équivalent d'un gros tuyau réseau, qui coûte environ 6 300 euros par mois chez un opérateur de transit.

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Ce type de port transporte environ 18,6 millions de gigaoctets par mois, avec un remplissage moyen de 57 % variant entre 22 % vers 4 heures du matin et 90 % vers 21 heures. La taxe atteindrait ainsi 1,02 million d'euros par mois sur ce même port, soit de 3 400 % à plus de 16 000 % du prix de la connexion.

Octave Klaba pousse ensuite la comparaison du côté des hyperscalers, ces géants du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud. Leurs tarifs pour faire sortir des données de leurs serveurs vont d'environ 0,045 à 0,08 euro par gigaoctet selon le volume. La taxe en représenterait 68 % à 123 %, souligne-t-il.

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Jusqu'à 70 millions d'euros pour OVHcloud

Pour OVHcloud, le trafic vers les abonnés français varie au fil de la journée : il grimpe à environ 500 Gbit/s aux heures les plus chargées, hors pics exceptionnels, mais tourne autour de 324 Gbit/s en moyenne. C'est cette moyenne qui compte pour la taxe, puisqu'elle porte sur le volume total envoyé.

Sur un an, la taxe brute atteindrait alors 70 millions d'euros. Une fois le plafond appliqué, la note oscillerait entre 23 et 70 millions d'euros. Le premier montant correspond à 2 % du chiffre d'affaires mondial du groupe OVH, qui a atteint 1,145 milliard d'euros sur son dernier exercice. Le second équivaut à la taxe brute.

Avec plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en France chaque trimestre, le plafond de 15 % ne réduirait pas la facture. Là où ce plafond limiterait nettement la note de Netflix, il ne servirait ici à rien si le seuil de 15 % s'appliquait. Octave Klaba rappelle que le chiffre d'affaires d'un hébergeur rémunère aussi ses serveurs, son stockage, ses datacenters et ses équipes, sans rapport avec la bande passante.

Un risque de distorsion de concurrence

Enfin, la question de la concurrence est soulevée. Selon Octave Klaba, la taxe frapperait les entreprises établies en France, quand leurs rivaux sans présence dans l'Hexagone livreraient le même trafic sans la payer. Il estime que cette taxe pénaliserait les entreprises françaises.

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En théorie, l'amendement prévoit bien un avis d'imposition pour les groupes sans filiale française, et son exposé des motifs assure que les géants internationaux paieraient l'essentiel. Mais faire payer un acteur lointain s'annonce autrement plus délicat, souligne le patron d'OVHcloud.