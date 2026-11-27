L'Insee confirme que la base d'imposition de la taxe foncière augmentera de 3,2 % pour tous les propriétaires français en 2027, en fonction de l'inflation de novembre 2026.

L'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee) a officialisé les paramètres de calcul de la fiscalité immobilière pour l'année suivante. En vertu de la loi de finance, la base d'imposition de la taxe foncière subira une revalorisation automatique de 3,2 % pour la totalité des propriétaires français en 2027. Cette hausse s'appuie directement sur l'indice des prix à la consommation harmonisé ( IPCH) mesuré sur la période allant de novembre 2025 à novembre 2026.

Le mécanisme de revalorisation fiscale lié à l'inflation

La valeur locative cadastrale (VLC), qui sert de fondement au calcul de l'impôt, est révisée chaque année en fonction de l'évolution de l'inflation constatée en novembre. Pour la campagne 2027, l'IPCH a été évalué à exactement 3,2 % sur un an par les experts de l'Insee. Cet indicateur est calculé selon des critères harmonisés au niveau européen afin de permettre des comparaisons transfrontalières cohérentes, ce qui le distingue du taux d'inflation national brut utilisé pour d'autres indexations.

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Le revenu cadastral correspond au loyer annuel théorique qu'un bien immobilier pourrait produire s'il était loué dans des conditions normales du marché, selon l'administration fiscale. Ainsi, avec un IPCH de 3,2 % enregistré en novembre 2026, la base de calcul de la taxe foncière s'ajuste automatiquement à cette hausse de 3,2 % pour l'ensemble du territoire national. Cette méthode garantit une actualisation systématique des valeurs locatives pour tenir compte de l'érosion du pouvoir d'achat et de l'évolution des prix.

Position des collectivités et impact budgétaire

Cette revalorisation nationale de base s'ajoutera aux augmentations ou baisses de taux votées par les communes et les intercommunalités lors des conseils municipaux. Les collectivités locales disposent de l'autorité fiscale pour moduler leur taux d'imposition, ce qui signifie que la hausse globale payée par un contribuable dépendra également des décisions politiques locales. Généralement, ces taux tendent à augmenter, surtout dans un contexte économique où les finances des États sont tendues et où les recettes des collectivités sont sollicitées.

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Après des revalorisations modérées en 2025 (+ 1,7 %) et en 2026 (+ 0,8 %), la pression fiscale immobilière va connaître un nouveau rebond significatif en 2027. Avec cette hausse de 3,2 %, le taux de revalorisation se rapproche du niveau observé en 2024 (+ 3,9 %), bien qu'il reste inférieur au record historique de 7,1 % enregistré en 2023. Les propriétaires doivent donc anticiper une facture fiscale plus élevée que lors des deux dernières années, sous réserve des décisions locales.

Contexte inflationniste et perspective des années à venir

Les données mensuelles révèlent une stabilisation récente des prix, avec un recul de 0,7 % sur un mois en novembre, marquant un ralentissement notable après la hausse enregistrée en octobre. Ce chiffre provisoire, qui sera consolidé à la mi-décembre par l'annonce du chiffre définitif par l'Insee, permet dès à présent de confirmer la trajectoire inflationniste utilisée pour les calculs fiscaux. Cette précision temporelle est cruciale pour établir le montant exact de la taxe foncière 2027.

La base de calcul de la taxe foncière actuelle date des années 1970 et ne devrait pas être révisée profondément avant 2031. Cette vétusté du système d'évaluation suscite des inquiétudes parmi les experts et les contribuables quant à d'éventuelles injustices fiscales. Lorsqu'une réforme majeure interviendra, certains propriétaires pourraient voir leur impôt s'envoler en raison de l'écart important entre les valeurs cadastrales désuètes et la réalité du marché immobilier actuel.