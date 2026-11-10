Taux de chômage France Insee T3 8.2%

L'Insee annonce un taux de chômage stable à 8.2% en France au T3. Focus sur les données par âge, la position du gouvernement et l'impact sur le marché du travail.

Le marché du travail français présente une résilience notable au troisième trimestre, malgré un contexte international instable. L'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee) a publié mardi ses chiffres officiels, indiquant une quasi-stabilité de l'indicateur clé.

Le taux de chômage s'établit ainsi à 8,2 % de la population active. Cette donnée marque une légère amélioration trimestrielle avec un recul de 0,1 point par rapport à la période précédente. Cependant, la tendance annuelle reste préoccupante pour les décideurs publics.

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Analyse des données trimestrielles

La comparaison avec le troisième trimestre 2025 révèle une détérioration de la situation sur l'année. Le taux de chômage a progressé de 0,4 point durant cette période. Cette hausse annuelle contraste avec la légère baisse observée entre les deux derniers trimestres.

L'organisme statistique précise que la méthode de calcul utilisée suit les standards du Bureau international du travail (BIT). Cette définition internationale permet de mesurer précisément les personnes sans emploi et en recherche active. Le nombre de chômeurs a ainsi diminué de 47.000 individus sur le trimestre. Le total atteint désormais 2,6 millions de demandeurs d'emploi.

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Position du ministère du Travail

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a salué la capacité du marché français à résister aux chocs. Il a souligné que les tensions internationales et commerciales continuent de peser sur l'économie nationale. Malgré ces difficultées macroéconomiques, les entreprises maintiennent leurs efforts de recrutement.

Le gouvernement considère cette dynamique de recrutement comme précieuse et fragile. Jean-Pierre Farandou a affirmé que les mesures gouvernementales sur les salaires et le pouvoir d'achat sont significatives pour les citoyens. Ces politiques visent à rester supportables pour les entreprises afin de ne pas fragiliser l'emploi existant.

Décrochage des 50 ans et progression jeunes

La baisse globale du taux de chômage ne concerne pas uniformément toutes les tranches d'âge. Les personnes âgées de 50 ans et plus ont vu leur taux rester quasi stable. Il s'est même légèrement augmenté de 0,1 point pour atteindre 5,6 %. Ce niveau représente le point haut enregistré depuis le premier trimestre 2022.

À l'inverse, les jeunes de 15 à 24 ans affichent une amélioration plus marquée. Le taux de chômage pour cette démographie reste élevé à 21 %, mais il recule de 0,5 point sur le trimestre. Cette baisse est particulièrement observée par les économistes et les législateurs.

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Les personnes âgées de 25 à 49 ans bénéficient également d'une tendance baissière. Leur taux de chômage a diminué de 0,2 point pour se fixer à 7,3 %. Les femmes ont connu une progression plus significative avec une baisse de 0,3 point à 7,8 %. En revanche, le chômage masculin a légèrement augmenté de 0,1 point, atteignant 8,6 %.

Impact de la loi plein emploi

L'Insee met en lien ces évolutions avec la loi pour le plein emploi mise en œuvre en janvier 2025. Cette législation modifie les conditions d'éligibilité et d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Le rapport de l'institut note un changement structurel dans les statistiques de chômage.

Les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail influencent fortement la statistique. Leur départ des listes de demandeurs d'emploi explique un peu moins de la moitié de la hausse annuelle du taux de chômage. Cette contribution démographique pèse sur l'interprétation de la performance du marché du travail.