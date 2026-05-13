Taux de chômage en France: une nouvelle unité de mesure en avril 2021

Le marché du travail en France continue de se dégrader avec un taux de chômage de 8,1 % au premier trimestre 2026, ce qui est supérieur à l'objectif de plein emploi fixé par Emmanuel Macron malgré l'activité économique stagnée et la conjoncture mondiale désastreuse.

Le marché du travail en France continue de se dégrader. Le taux de chômage du Bureau international du travail a grimpé de 0,2 point au premier trimestre 2026 pour s'établir à 8,1 %.

Sur un an, la hausse est plus marquée (+ 0,7 point). En dehors de la période exceptionnelle de la pandémie, il s'agit d'un niveau inédit depuis le printemps 2019. En France métropolitaine, le taux de chômage rapporté à la population active est de 7,9 %. Le pays compte désormais 2,59 millions de chômeurs au sens du BIT.

"Cette hausse est légèrement plus forte qu'attendu", a affirmé Vladimir Passeron, chef du département de l'emploi, lors d'un point presse ce mercredi 13 mai.





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