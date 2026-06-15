Taty Almeida, figure emblématique de la lutte pour les droits humains en Argentine, est décédée à 95 ans. Cette militante était à la tête des Mères de la place de Mai, un groupe de femmes réclamant la vérité sur le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature argentine.

Taty Almeida , figure emblématique de la lutte pour les droits humains en Argentine, est décédée à 95 ans. Cette militante était à la tête des Mères de la place de Mai, un groupe de femmes réclamant la vérité sur le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature argentine .

Elle a été hospitalisée depuis trois semaines à Buenos Aires avant de décéder dimanche. Sa dépouille sera exposée lundi dans le quartier d'Once dans la capitale. Taty Almeida était née le 28 juin 1930 et s'est engagée après la disparition en 1975 de son fils Alejandro, militant de gauche et membre de la guérilla de l'Armée révolutionnaire du peuple (ERP).

Elle a rejoint les Mères de la place de Mai en 1979 et est devenue une figure emblématique de ce groupe. Elle a été constante dans les mobilisations, les procès et le débat politique argentin. Sa mort a été déplorée par de nombreuses personnalités des droits humains, de la politique et de la culture en Argentine.

'C'était une battante', a déclaré Estela de Carlotto, figure emblématique des Grands-mères de la place de Mai. 'Nous continuons le combat, un combat avec encore plus de douleur, mais il ne faut pas fléchir', a-t-elle souligné. 'Une battante infatigable qui a su honorer la vie. Adieu, chère Taty', a écrit Cristina Kirchner, ex-présidente argentine de centre-gauche





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