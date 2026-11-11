La nageuse sud-africaine Tatjana Smith, double médaillée olympique, passe aux couleurs néerlandaises après sa retraite 2024 et son retour 2026, visant Les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

La nageuse sud‑africaine Tatjana Smith, double médaillée olympique, a annoncé sa volonté de représenter les Pays‑B​as aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles 2028, après sa retraite officielle en 2024 et son retour spectaculaire en septembre 2026. Ce changement de nationalité sportive fera de la française de 29 ans une compétitrice néerlandaise dès le prochain tourbillon olympique.

Départ de la carrière sud‑africaine et retour sur le podium

Smith a pris sa retraite dans les jours qui ont suivi la victoire d'or du 100 mètres brasse aux Jeux olympiques de Paris 2024, où elle a également décroché l'argent du 200 mètres brasse. Elle a quitté le circuit mondial en septembre 2026, mais, selon une vidéo publiè‑e sur ses réseaux sociaux, les conditions d'entraînement en Afrique du Sud se sont avérées insuffisantes pour soutenir ses ambitions de longue durée.

Also read Cherbourg : des rockeuses de Los Angeles et Berlin s'emparent de la scène de Buisson

Au cours de sa carrière initiale, elle a retenu l'affiliation sud‑africaine, un choix qu'elle décrit comme " intemporel " dans son parcours. Cependant, elle considère désormais la possibilité de participer aux Jeux de Los Angeles 2028 comme un nouveau chapitre qui lui offrira un encadrement de haut niveau adapté à ses objectifs de durabilité sportive.

Les motivations derrière le changement de nationalité

Dans la vidéo, Smith explique que son double héritage néerlandais et sud‑africain lui confère le droit de choisir lequel il souhaite représenter sur la scène mondiale. Elle constate que la transition vers le netherland‑a facilite l'accès à des ressources d'entraînement, d'encadrement technique et de soutien financier, permettant à son corps de profiter de meilleures conditions climatiques, notamment sous le soleil africain, tout en restant sous l'ombre des infrastructures néerlandaises modernes.

Advertisement

Elle ajoute que ce changement " ne remet pas en question la première partie de son identité, mais ouvre une perspective complémentaire qui nourrit sa motivation et son engagement dans l'avenir. " Le pays d'accueil, selon elle, pourra lui offrir la plateforme nécessaire pour repousser ses propres limites athlétiques.

Impacts pour les compétitions internationales et les athlètes en herbe

Le passage de Smith aux couleurs néerlandaises crée un précédent significatif pour les nageuses et nageurs qui jonglent entre nationalités, soulignant que le choix sportif peut désormais être pragmatique et aligné sur les infrastructures offertes. Les organisations sportives nord‑européennes anticipent une montée en puissance de la natation néerlandaise grâce à l'influence de sa présence.

Les fans et les futurs athlètes peuvent désormais observer une collaboration transcontinentale où un athlète réserve sa conscience professionnelle à travers deux nations, consolidant ainsi les valeurs sportives d'équité, de performance et d'inclusion. La décision de Smith renforcera la compétitivité des Pays‑B​as dans les métropoles olympiques et pourrait inspirer d'autres sportifs à considérer les possibilités offertes par des environnements différents.