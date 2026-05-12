Tatiana Silva quitte TF1 pour une nouvelle carrière en yoga et alternativement, Ange Noiret assume la météo sur TF1

Tatiana Silva, présentatrice météo sur TF1, a annoncé son départ pour une nouvelle carrière en yoga et en thérapies alternatives. Son successeur, Ange Noiret, a pris la relève et gère désormais la météo dans Bonjour !, la matinale de TF1 d'ordinaire présentée par Bruce Toussaint. Les deux anciens collègues n'ont pas pu échanger lors du passage de témoin, mais ils se sont entendus très bien et Tatiana Silva était heureuse de se tourner vers de nouveaux projets.

Le 12 avril 2026, Tatiana Silva présentait son dernier bulletin météo sur TF1 . Elle a également abandonné les autres émissions qu’elle animait pour le groupe, s’orientant vers une nouvelle carrière consacrée au yoga et aux thérapies alternatives .

Dans un premier temps, elle avait été remplacée sur la case Météo par celui qui assurait déjà une partie de ce travail : Louis Bodin. Mais depuis, Tatiana Silva a été plus officiellement remplacée par Ange Noiret. Ce dernier était déjà passé par LCI et gère désormais la météo dans Bonjour ! , la matinale de TF1 d'ordinaire présentée par Bruce Toussaint, actuellement remplacé par Maud Descamps.

Il avait également fait office de joker pour les bulletins de 13 heures et de 20 heures de manière occasionnelle. Ange Noiret est revenu sur ces nouvelles attributions dans un entretien accordé à Télé 7 Jours, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le passage de témoin entre Tatiana Silva et lui. Ils ont toutefois peu échangé, en tout cas pas de manière directe.

Des contraintes difficiles à gérer pour Ange Noiret Une situation qui n'est pas liée, selon Ange Noiret, à une quelconque froideur, mais tout simplement à une réalité logistique. S'il n'a 'malheureusement' pas pu discuter de vive voix avec Tatiana Silva, c'est parce que 'nous nous croisons assez peu. Étant en matinale, je pars généralement au moment où les équipes du 13 heures et 20 heures arrivent'.

Les journalistes ayant animé des matinales sur différentes chaînes sont en effet unanimes sur un point. Ce type d'émission impose un rythme de vie très particulier, puisqu'il faut être présent à la rédaction plusieurs heures avant le début de l'émission. Ange Noiret a donc dû aménager ses horaires au sein de la matinale pour être également capable de présenter les bulletins météo de la journée.

Concernant Tatiana Silva, il assure que même s'ils se croisaient peu : 'Nous nous entendions très bien donc la satisfaction est partagée. Je crois qu'elle était heureuse de se tourner vers de nouveaux projets et j'en suis ravi pour elle', a-t-il déclaré. Ce qu'il faut retenir : Ange Noiret assure depuis peu la présentation d'une partie des bulletins météo sur TF1. Il succède à Tatiana Silva qui a quitté TF1 pour une nouvelle activité.

'Malheureusement', les deux anciens collègues n'ont pas pu échanger lors du passage de témoin





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tatiana Silva TF1 Météo Yoga Thérapies Alternatives Ange Noiret Bonjour ! Matinale De TF1 Bruce Toussaint Maud Descamps

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Un ange protège ce gymnase' : le bel hommage rendu à Bryana Dijoux, jeune joueuse tragiquement décédéeDans la soirée du samedi 9 mai 2026, le club de handball de Querqueville (Manche) a rendu hommage à Bryana Dijoux, tragiquement décédée dans un accident en décembre.

Read more »

Une peau sans rides à 65 ans : Marie-Ange Nardi ne commet jamais cette erreur vieillissante (et cracra)À 65 ans, Marie-Ange Nardi affiche un teint radieux, presque sans rides. En vidéo, l'animatrice a dévoilé sa routine simple mais efficace et surtout l'erreur qu'elle ne fait jamais.

Read more »

Podcasts gratuit en streamingTous les programmes de type « Podcasts » gratuitement en streaming sur TF1+

Read more »

Tatiana Silva : Ange Noiret a-t-il pu échanger avec la présentatrice avant son départ de la météo de TF1 ?Nouveau présentateur de la météo de TF1, Ange Noiret est sollicité de toutes parts pour des entretiens. A nos confrères de Télé 7 Jours, il a ainsi révélé s'il avait pu échanger avec Tatiana Silva avant que celle-ci ne quitte ses fonctions.

Read more »