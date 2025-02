Tatafu : le feuilleton judiciaire entre Bayonne et Bordeaux-Bègles

Tevita Tatafu, pilier droit de l'Aviron Bayonnais, est au centre d'un imbroglio juridique entre son club et l'UBB. Le jeune joueur a finalement prolongé son contrat avec Bayonne, mais Bordeaux-Bègles entend poursuivre le joueur pour rupture de contrat. Une saga qui révèle les tensions entre les deux clubs et les dessous du marché des joueurs.

Blessé après avoir été au centre d'un imbroglio entre les deux clubs, le jeune pilier droit bayonnais Tevita Tatafu est malgré lui l'un des acteurs majeurs de la rencontre au sommet entre l'Aviron et Bordeaux-Bègles , samedi à 14h30. Tevita Tatafu n'affrontera pas Bordeaux, ce samedi après-midi. Le jeune pilier droit de 22 ans souffre d'un genou, conséquence de sa blessure à une cheville subie en novembre, lors du match France-Nouvelle-Zélande.

Depuis, il a rejoué une vingtaine de minutes à Perpignan. C'était il y a une quinzaine de jours. Il a été plutôt à son aise. Mais à chaque fois qu'il monte en intensité, son genou grince et gonfle. Le staff préfère donc attendre qu'il soit totalement remis. Il espère pouvoir l'utiliser contre Clermont, le 2 mars. Quant à Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, il a bien compris qu'il pourrait difficilement l'utiliser durant le Tournoi des 6 Nations. \Malgré son absence, Tevita Tatafu est un peu la star du moment, et il sera l'un des acteurs majeurs de la rencontre qui opposera ce samedi après-midi, à Jean-Dauger, l'Aviron à Bordeaux. À l'insu de son plein gré ? Un peu, mais pas seulement. En début de semaine, RMC révélait que les dirigeants de l'UBB avaient l'intention de poursuivre en justice le jeune joueur de 22 ans. Le coach mentor, l'oncle influent et la clause à 500 000 euros. L'histoire est à la fois simple et complexe. En septembre, Tevita Tatafu, qui était lié au club basque jusqu'en 2026, décidait de rejoindre le club entraîné par Yannick Bru, un coach qui compte beaucoup pour lui. Ce dernier l'a fait venir en France et l'a lancé dans le grand bain professionnel, quand il dirigeait encore le club basque. L'idée de retravailler avec lui attirait beaucoup Tatafu, sans doute persuadé aussi que le niveau de l'UBB pourrait l'aider à progresser plus vite, et à s'installer rapidement en équipe de France. Bordeaux, c'est aussi le club de Toma Taufa, un pilier de 29 ans, oncle du jeune pilier international et personnage central de cette histoire, puisqu'il a beaucoup oeuvré pour que son neveu le rejoigne. Si Tatafu qui, durant cette période de négociations, a changé d'agent pour se rapprocher de celui de Bru, a accepté ce deal de quatre ans, c'est aussi parce qu'on lui affirme qu'il possède une clause dans le contrat qui le lie à l'Aviron et qui lui permet de le dénoncer moyennant le versement d'une indemnité de 500000 euros. Une clause qui avait permis à Matis Perchaud, jeune pilier de Bayonne, de rejoindre Bordeaux il y a quelques mois. Bayonne ne veut pas passer à la caisse. En novembre, Laurent Marti, le président de l'UBB, aurait sollicité Philippe Tayeb, son homologue bayonnais, pour entamer des négociations. Tayeb aurait choisi de ne pas ouvrir la porte, assurant que cette fameuse clause n'existait pas, ajoutant qu'il n'avait guère goûté la manière dont son joueur avait été sollicité. Le 26 janvier, l'Aviron Bayonnais publiait un communiqué dans lequel il annonçait la prolongation de contrat de son joueur jusqu'en 2030. En découvrant la nouvelle, Laurent Marti serait tombé de sa chaise. Les intermédiaires qui travaillaient sur le dossier également...





