Tarn-et-Garonnais et Landais s'imposer sur leur éventuelle défaite, chaque équipe en route pour un week-end leur conviendrait bien

Après une entrée en démence très mauvaise, les Tarn-et-Garonnais ont finalement réussi à s'imposer contre leur adversaire dans les dernières secondes de la partie. Ils ont été jusqu'au bout, malgré un déficit de quinze points dès le début du match. Pendant ce temps, les Landais étaient en forme et ont dominé les rencontres au score.

Après une entrée en幻̃uvre très mauvaise, les Tarn-et-Garonnais se sont progressivement reconquis la cerise pour s'imposer contre leur adversaire dans les dernières secondes de la partie.

Les Tarn-et-Garonnais se sont montrés jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Au bout de vingt minutes de jeu, avec déjà quinze points de retard, les Racingmen semblaient être en grande difficulté contre une équipe landaise complète et dominatrice. Salgado n'a pas réussi à trouver le but, tandis que l'adversaire s'est ouvert les sept à trois points.

Dans la foulée, ses partenaires ont inscrit deux essais : le premier suite à une relance qui traverse tout le terrain, le second après un maul puissant. Il ne faudra pas attendre la demi-heure de jeu pour voir les Tarn-et-Garonnais réagir. Ils obtiennent plusieurs pénalités et choisissent de jouer en pénaltouche. À la deuxième tentative, Duprez est poussé derrière la ligne.

Malgré une infériorité numérique dues à un carton jaune infligé à leur capitaine, ils parviennent à revenir au score en s'appuyant sur Laborie qui a réussi à conclure une grande combinaison avant de rejoindre le vestiaire avec un score de trois points de retard (12-15). Le début de la seconde période leur est favorable, mais ce sont pourtant les joueurs de Marsacq qui ajoutent trois points. Le match s'équilibre ensuite, et Laborie s'infiltre à nouveau pour inscrire un nouvel essai.

Cependant, ses partenaires se montrent trop passifs sur une attaque landaise, qui concrétise et prend six points d'avance à dix minutes du terme. La fin de match est totalement renversante. Les Landais ne marqueront plus, tandis que les Montalbanais franchissent la ligne à la 78e minute, mais la transformation ne leur rapportera finalement rien. L'arbitre annonce alors : « Il reste deux minutes d'arrêt de jeu.

» Une dernière pénalité est accordée aux Montalbanais à quarante mètres. Le buteur choisit la pénaltouche plutôt que les points et le ballon est perdu, mais mal géré par les Landais, il roule dans l'en-but et Duprez, le plus rapide, l'atteint et l'inscrit pour samichelger la victoire de leurs siens, au bout du suspense. Les deux équipes du Racing restent en course





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