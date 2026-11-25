Tarmac Aerosave inaugure une zone de démantèlement de 15 000 m² à Tarbes. Le groupe vise 500 emplois et le recyclage de cent avions annuels d'ici 2030 pour devenir leader européen.

Tarmac Aerosave franchit une étape décisive dans son ambition de devenir le champion européen du recyclage aéronautique en inaugurant une nouvelle zone de démantèlement d'une surface de 15 000 m² sur son site historique de Tarbes. Cet investissement stratégique s'inscrit dans une dynamique de croissance soutenue, visant à doubler les capacités de traitement du groupe pour atteindre une centaine d'avions recyclés par an sur l'ensemble de ses trois sites. Cette expansion concrétise la vision de la direction qui refuse catégoriquement la réputation de simple cimetière d'avions, privilégiant une approche industrielle de haute technologie et d'économie circulaire.

Développement de la capacité de démantèlement et des effectifs

Cette nouvelle infrastructure représente la première phase d'un programme d'investissement global de 16 millions d'euros, pour un coût initial de 8 millions d'euros dédié à cette extension. Elle s'ajoute aux 30 millions d'euros déjà investis par Tarmac Aerosave sur son site tarbais depuis 2022, démontrant une confiance durable dans le potentiel de la filière. Le groupe prévoit d'injecter 30 millions d'euros supplémentaires d'ici 2030, marquant ainsi une montée en puissance significative de ses opérations industrielles. Cette augmentation des capacités techniques doit être soutenue par une expansion ambitieuse des ressources humaines, l'entreprise ayant déjà vu ses effectifs passer de 200 à 350 salariés en quatre ans. L'objectif fixé pour 2030 est d'accueillir 500 collaborateurs sur le site de Tarbes, contribuant ainsi à la création d'emplois locaux qualifiés dans un secteur en forte demande.

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Positionnement industriel et accréditations internationales

Alexandre Brun, PDG de Tarmac Aerosave, souligne l'importance de cette extension pour consolider la position du groupe parmi les fleurons français de la maintenance aéronautique. L'entreprise est désormais capable de démanteler des appareils aussi variés que les jets régionaux et les géants des airs comme l'A380, afin de récupérer des pièces détachées pour leur donner une seconde vie. Ce savoir-faire a été récemment récompensé par l'obtention d'une triple accréditation internationale de niveau diamant pour ses activités de démontage, de démantèlement et de recyclage. Cette distinction prestigieuse atteste de l'excellence opérationnelle du groupe, qui parvient actuellement à recycler en moyenne 92 % du poids d'un avion en fin de vie. Les équipes techniques accompagnent désormais l'ensemble de la chaîne de valeur, du retrait de service des compagnies aériennes jusqu'à la valorisation des matériaux, répondant ainsi à une demande croissante des loueurs et des revendeurs de pièces.

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Objectifs de valorisation des matériaux et avenir durable

La stratégie de Tarmac Aerosave ne se limite pas à la récupération, elle inclut une ambition de valorisation maximale des ressources. L'entreprise vise à porter le taux de valorisation des appareils démantelés à 95 % de leur poids total grâce à un tri à la source rigoureux des matériaux. Un effort particulier est consenti sur le développement d'une filière de valorisation de l'aluminium, avec l'objectif précis de réintroduire cette matière dans la fabrication de nouveaux avions, renforçant ainsi l'économie circulaire. Pour soutenir cette montée en compétence, le groupe recrute à tous les niveaux, des personnels sans qualification aux ingénieurs et mécaniciens aéronautiques, en partenariat avec l'UIMM pour former spécifiquement aux métiers du recyclage. Cette infrastructure moderne vise également à améliorer durablement les conditions de travail des équipes sur site, un enjeu social majeur pour l'entreprise.

Perspectives économiques et célébration du vingtenaire

A l'approche de ses 20 ans, célébrés en 2027, Tarmac Aerosave poursuit le développement harmonisé de ses différentes activités industrielles. La maintenance représente environ 70 % de son chiffre d'affaires global et couvre un large éventail d'interventions, allant du simple stockage aux grandes visites périodiques, notamment les révisions programmées tous les douze ans sur des appareils de dernière génération comme l'A350. Le démantèlement, le recyclage et la réparation de moteurs constituent les autres piliers de la stratégie de croissance du groupe. Avec trois implantations à Tarbes, Toulouse et Teruel en Espagne, Tarmac Aerosave entend porter ses effectifs totaux à un millier de collaborateurs d'ici 2030. Cette expansion positionne clairement le groupe comme un acteur incontournable de l'industrie aéronautique européenne, alliant expertise technique, respect de l'environnement et performance économique.