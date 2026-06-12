Tarifs des bornes de recharge électriques : une loterie qui alarme les associations de consommateurs

La CLCV dénonce l'opacité et les écarts de prix excessifs des bornes de recharge en France, appelant à une réglementation stricte pour garantir transparence et équité.

Les organisations de défense des consommateurs tirent la sonnette d'alarme sur l'opacité et l'extrême dispersion des tarifs appliqués aux bornes de recharge pour véhicules électriques.

D'après les constatations de la CLCV - Consommation, Logement et Cadre de Vie - le coût d'une kWh peut varier d'un bout à l'autre du territoire français de façon incompréhensible, passant de moins de trente‑six centimes à plus d'un euro selon la localisation, le réseau d'opérateur ou la puissance de la borne. Une telle "loterie des tarifs" s'apparente à une dérive du marché, comparable à la situation que connaissent les automobilistes thermiques lorsqu'ils doivent choisir entre des stations‑service où les prix du carburant affichés sont clairement lisibles.

Dans le domaine de l'électromobilité, la situation est tout le contraire : aucune uniformité, aucune norme d'affichage, et parfois même des modes de facturation qui se mélangent (prix au kWh, tarif à la minute de charge, forfaits de stationnement, voire plafonds journaliers). Cette multiplicité crée une véritable confusion chez les usagers, qui se retrouvent souvent à payer bien plus que prévu, sans jamais pouvoir vérifier la logique du calcul appliqué. Les chiffres avancés par la CLCV sont édifiants.

En examinant plusieurs régions, l'association a relevé des écarts de prix de 255 % entre le tarif le plus bas et le plus élevé. Par exemple, à Paris et dans certaines grandes agglomérations, le coût moyen d'une recharge publique tourne autour de 0,80 € par kWh, alors que dans des zones rurales ou moins desservies, le même kWh peut coûter plus de 1,20 €, voire atteindre le plafond de 1 € annoncé par certains opérateurs.

En comparaison, la charge à domicile, largement considérée comme le mode le plus économique, se situe généralement entre 0,15 € et 0,25 € le kWh, selon le contrat d'énergie souscrit. Pour une citadine électrique consommant approximativement 15 kWh aux 100 km, cela représente un coût compris entre 2,25 € et 3,75 € pour parcourir la même distance, ce qui constitue une différence substantielle lorsqu'on compare avec les tarifs publics.

Cette disparité financière s'inscrit dans un contexte de forte hausse des immatriculations de véhicules électriques en France : en mai, le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté de 81 % par rapport à l'année précédente, atteignant 37 412 unités et portant la part de marché de ces véhicules à un record de 29 %, contre 16 % l'an passé. L'impulsion de cette croissance est clairement liée à la flambée du prix du pétrole, qui pousse les conducteurs à chercher des alternatives moins coûteuses.

Face à ces constats, la CLCV réclame une régulation plus stricte de la part des autorités publiques. Elle propose l'instauration d'un cadre légal imposant aux gestionnaires de bornes de publier de façon standardisée leurs tarifs, y compris le mode de calcul (kWh, temps, puissance) et les éventuels frais annexes (stationnement, abonnement). Un affichage uniforme, similaire à celui des stations‑service, permettrait aux usagers de comparer les offres, de choisir la station la moins chère et de profiter d'une plus grande transparence.

En outre, l'association suggère de mettre en place un plafonnement des prix afin d'éviter que les coûts de recharge ne deviennent prohibitifs, en particulier pour les ménages modestes qui souhaitent adopter la mobilité électrique. Une telle mesure contribuerait à la fois à protéger les consommateurs et à soutenir la transition énergétique, en rendant l'électromobilité réellement accessible à tous.

Le débat reste ouvert, mais il est évident que sans une réforme adéquate, la promesse d'une mobilité propre risque de se transformer en une sorte de loterie financière dont les plus vulnérables paieront toujours le plus cher





20minutesMars / 🏆 43. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bornes De Recharge Tarifs Électriques Transparence Prix Mobilité Durable Régulation Consommateurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IA : comment la région Hauts-de-France pourrait devenir le centre des investissements en FranceAlors que l'Île-de-France concentre aujourd'hui la majorité des infrastructures françaises, la région des Hauts-de-France pourrait prochainement devenir le centre des investissements en matière d'intelligence artificielle grâce à ces projets de centres de données qui se multiplient et ce, notamment en raison de sa position géographique.

Read more »

Les nouveaux tarifs de Ligue 1+ pour la saison prochaine dévoilésAprès une première saison encourageante, la chaîne officielle qui diffuse la Ligue 1 reprend du service pour une deuxième années consécutive, avec une nouveauté.

Read more »

France Selects Miss France 2024 for Miss Supranational 2023Miss France 2024, Ève Gilles, has been selected by the Miss France committee to represent France at Miss Supranational 2023, an international beauty pageant founded in 2009. Eight months after finishing in the Top 30 of the Miss Supranational 2022 in Thailand, Gilles will carry the French flag on July 31 in Poland, where the pageant is usually held.

Read more »

Bornes de recharge de voitures: la CLCV dénonce à son tour la 'loterie des tarifs'L'association de consommateurs CLCV a dénoncé vendredi la 'loterie des tarifs' sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques en France, pointant des prix 'à la fois opaques et très variables', selon une enquê...

Read more »