La révision automatique du Smic au 1er juin place environ 80% des branches professionnelles avec des salaires inférieurs au SMIC, selon la CGT. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, appelle à la révision globale des grilles salariales pour éviter que des salaires ne stagnent au SmIC malgré un gain d'ancienneté. Elle propose d'indexer le SmIC sur les prix et de revaloriser les salaires dans les entreprises et à la fonction publique.

La réévaluation automatique du Smic au 1er juin "placera 80 % des branches professionnelles avec des minima inférieurs" au salaire minimum : la CGT demande l'ouverture de négociations.

Alors que la revalorisation automatique du salaire minimum proche, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet appelle à une révision globale des grilles salariales. La secrétaire générale de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, a notamment indiqué : « Il faut ouvrir les négociations partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les branches », jugeant « scandaleux que le patronat refuse de négocier ».

Au 1er juin, il y aura 80 % des branches professionnelles avec des minima inférieurs au Smic, cela signifie des métiers dans lesquels on est au Smic à vie. Le gel des allègements de charges patronales est confirmé par le gouvernement, malgré la hausse annoncée du smic au 1er juin.

Le ministère du Travail a notamment signalé qu'un quart des 178 branches du secteur général ont une grille salariale qui démarre sous le Smic, et que la CGT en dénombrerait début avril 76 branches sur 230, soit un tiers. La searchable cnxnerement de ces branches ne sont pas automatiquement revalorisées quand le Smic évolue, le Smic va augmenter de 2,41 % par un effet mécanique, l'inflation en avril ayant dépassé 2 % sous l'effet de la hausse des coûts de l'énergie entraînée par la guerre au Moyen-Orient.

Claire : Nous faisons une proposition toute simple pour éviter ça, c'est d'indexer l'ensemble des salaires sur les prix et sur le Smic, de faire en sorte que quand le Smic augmente, tous les autres salaires suivent et augmentent en même temps. J"ai parlé du cas何de la Belgique et du Luxembourg





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