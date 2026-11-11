Tarification saisonnière de l'eau en Charente-Maritime dès 2031

Eau 17 instaure une hausse de 50% des tarifs estivaux et une baisse de 30% hors saison dans 156 communes pour gérer la tension sur les ressources.

Le syndicat Eau 17 a annoncé la mise en place d'une tarification de l'eau potable différenciée selon les saisons à partir de 2031. Cette réforme vise à adapter la gestion des ressources hydriques face à la forte pression touristique estivale sur le littoral charentais-maritime.

Augmentation estivale et réduction hivernale

Les tarifs subiront une majoration de 50 % entre le 1er juin et le 30 septembre. En contrepartie, une diminution de 30 % sera appliquée du 1er octobre au 31 mai. Cette grille s'applique aux 156 communes concernées par le périmètre du syndicat.

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Périmètre géographique et exclusion de La Rochelle

L'agglomération de La Rochelle n'est pas incluse car elle gère son propre service. Les zones touchées incluent l'Aunis, le pays royannais et le pays rochefortais. Les îles de Ré et d'Oléron figurent également parmi les territoires concernés par cette nouvelle politique tarifaire.

Tension sur les ressources et projections climatiques

Le système d'approvisionnement dessert actuellement 125 communes. Des déséquilibres entre l'offre et la demande sont anticipés dès 2035. Les projections d'Eau 17 prévoient une situation particulièrement tendue à l'horizon 2050 durant les périodes chaudes.

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Déploiement obligatoire des compteurs communicants

L'installation de compteurs intelligents est requise avant l'application des nouveaux tarifs. Ces équipements permettent de distinguer les volumes consommés en été de ceux utilisés le reste de l'année. Le déploiement constitue donc une étape technique indispensable pour la réforme.

Impact financier et mesures pour l'hôtellerie

La facture annuelle restera stable pour la majorité des résidents permanents grâce à la période de réduction. Les propriétaires de résidences secondaires seront plus impactés par la hausse estivale. Un abonnement supplémentaire de 20 euros par emplacement s'appliquera dès 2028 aux campings et villages de vacances.