La mairie de Tarbes et Pascal Claverie ont inauguré la saison avec un spectacle aérien. La ville prépare une parade de 600 participants le 20 décembre.

La ville de Tarbes a officiellement enflammé la période des fêtes en accueillant une inauguration festive d'exception place Jean-Jaurès. Le maire Pascal Claverie était aux côtés du Père Noël pour déclencher le programme " Tarbes en Décembre ", qui s'étendra sur plusieurs semaines jusqu'au 3 janvier. Cette soirée a marqué le point de départ d'un mois intense en animations, illuminations et traditions hivernales pour les habitants.

Spectacle Aérien au Beffroi de la Mairie

Le maire Pascal Claverie a assisté à une entrée en scène insolite réalisée directement depuis le beffroi de l'hôtel de ville de Tarbes. Le Père Noël a descendu en rappel la façade du bâtiment historique, suspendu à une corde, entouré de ses lutins également en rappel. Cette performance de gymnastique aérienne a suscité un vif enthousiasme auprès de la foule rassemblée en contrebas pour célébrer le lancement de la saison.

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Programme Festif jusqu'au 3 Janvier

La municipalité a dévoilé un calendrier riche pour les résidents de Tarbes et les visiteurs pendant toute la durée de l'événement " Tarbes en Décembre ". Le programme inclut la mise en lumière de la ville, l'installation de manèges traditionnels, et l'ouverture d'une patinoire dédiée aux enfants et aux adultes. Ces animations sont conçues pour offrir des rendez-vous festifs réguliers sur toute la période allant du lancement jusqu'au 3 janvier.

Parade Géante du 20 Décembre à 17h30

L'événement phare de cette édition est prévu pour le dimanche 20 décembre avec une grande parade lumineuse qui traversera les rues de la ville. Pascal Claverie a fixé l'heure de départ à 17 h 30 pour ce spectacle prévu pour être haut en couleur et visuellement impressionnant. La municipalité espère accueillir plus de 600 participants pour déambuler ensemble dans les artères principales de Tarbes lors de cet ultime temps fort.

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Découverte et Gastronomie à la Halle Brauhauban

Après le spectacle inaugural, la soirée s'est poursuivie par une visite guidée des différents espaces festifs installés dans la cité. Les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés de cette édition avant de se diriger vers la place de Verdun pour continuer les festivités. Le défilon s'est terminé dans une ambiance chaleureuse et gourmande à la halle Brauhauban, où les commerçants locaux organisaient une Nocturne gourmande pour clôturer cette première soirée.

Impact Communautaire et Magie des Fêtes

Cette inauguration vise à placer le mois de décembre sous le signe de la fête et de la magie pour tous les Tarbais. En réunissant la population autour d'activités culturelles et festives, la mairie renforce les liens communautaires à travers des événements partagés. Le lancement réussi de ce programme annonce une saison hivernale active et conviviale pour la ville de Tarbes, attirant l'attention sur la richesse des initiatives locales.