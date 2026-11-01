Tarbes bat Chauray et retrouve la victoire en National 1

Le TPF renverse la situation face à Chauray, vaincu à domicile. Cette victoire permet à Tarbes de remonter au classement et de retrouver le goût du succès en National 1.

Le Tarbes Pyrénées Football a remporté une victoire essentielle lors de cette rencontre disputée dans les Hautes-Pyrénées, face à l'équipe de Chauray, alors dernière du classement et vierge de tout succès. Cette performance permet aux Bigourdans de retrouver la première partie du tableau de la National 1, un résultat primordial pour la suite de leur saison. Le match, qui s'est tenu au stade de Trélut, a débuté sous les meilleurs auspices pour les locaux qui ont rapidement imposé leur rythme, bien que le chemin vers le but se soit montré difficile dans les premières minutes.

Début de match dominé par les Bigourdans

Dès la première minute, les Tarbais ont montré leurs intentions en créant une belle occasion de loin. La percussion de Perez a permis de décrocher un coup franc dangereux juste à l'entrée de la surface de réparation. Diakhité s'est chargé de l'exécuter, mais sa frappe trop centrée n'a pas posé de problème à Allagbe Kassifa, le gardien chauraisien, qui a repoussé le ballon sans difficulté majeure. Malgré cette occasion manquée, la pression tarbaise est restée intense tout au long des dix premières minutes.

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La présence des locaux s'est intensifiée dans le camp adverse, avec des interventions réussies comme la percussion de Guira qui a lancé Cassange dans la profondeur. Cependant, la passe du milieu de terrain était trop forte et a manqué son objectif. Peu après, Diakhité, toujours redoutable sur les ailes, a pris de la vitesse pour entrer dans la surface. Bien que déséquilibré par un défenseur, l'ailier n'a pas pu obtenir de penalty, l'arbitre n'ayant pas sifflé la faute. Ces occasions ratées ont retardé l'ouverture du score.

La première occasion réelle de marquer est arrivée à la onzième minute. Sur un centre précis de Sambu Djeme, Corredor a été trouvé au deuxième poteau et a remis de la tête au niveau du point de penalty. Le tir de Guira s'est écrasé sur la transversale, un coup du sort qui a empêché les Tarbais de prendre l'avantage. Cette persistance dans l'effort offensif sans concrétisation a fini par payer, comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison pour les Bigourdans.

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Un but injuste de Chauray et mi-temps difficile

La réponse de Chauray est arrivée sur un coup de théâtre à la quinzième minute. Sur un deuxième corner consécutif, le gardien Guillaume Lesec a été gêné par une faute chauraisienne lors de sa sortie. Profitant de cette erreur, Abese, seul au deuxième poteau, a poussé le ballon dans les cages vides. Ce but, qualifié de hold-up par les observateurs, a ouvert le score pour l'équipe visiteuse, bien loin d'être dangereuse, mais qui a su profiter d'une errance arbitrale pour reprendre espoir.

Malgré ce revers inattendu, les Tarbais ont gardé le rythme et tenté de revenir au score. Le premier acte s'est poursuivi avec de nouvelles occasions pour les locaux, mais aucune n'a trouvé le chemin des filets. La tête de Guira sur corner n'a pas trouvé le cadre à la trente-deuxième minute, suivie d'une reprise de Cassange au point de penalty contrée par le retour d'un défenseur adverse à la quarantième minute. Juste avant la pause, la tête de Tarbes est également restée sans effet.

Ce premier acte d'une qualité médiocre a obligé l'entraîneur Marc Fachan à prendre des décisions radicales. Le coach tarbais a effectué un changement presque complet de la formation lors de la mi-temps, modifiant la structure tactique de son équipe. L'objectif était de redonner de l'impact et de trouver la faille pour inverser le score avant le retour des vestiaires.

Le retour des vestiaires et le renversement de situation

Au retour des vestiaires, la nouvelle configuration a montré ses effets presque immédiatement. Marc Fachan a opté pour une défense à cinq, faisant entrer Damien Fachan pour rejoindre Roume et Tarbès en défense centrale, abandonnant ainsi le schéma à quatre défenseurs habituel. Cette refonte tactique s'est révélée payante dès la cinquantième minute. Fraîchement rentré, Lecornu a débloqué la situation sur un coup franc excentré obtenu par Guira.

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Le milieu de terrain tarbais a frappé directement, trompant un gardien adverse qui semblait passif sur ce coup précis. Dès lors, les locaux semblaient maîtriser le match et allaient passer la seconde mi-temps en leader. Cependant, Chauray a donné un dernier frisson aux spectateurs à la cinquante-sixième minute, forçant Ugo Tarbès à effectuer un contre salvateur de la poitrine sur une reprise de corner venue de la gauche. Ce moment critique a rappelé la fragilité défensive des Bigourdans.

Le tournant décisif est intervenu peu après, lorsqu'un nouveau coup du destin est venu aider les Tarbais. Luyinga a été exclu pour une vilaine faute commise sur Garie, plongeant Chauray en infériorité numérique. Cette privation de joueur a été décisive pour la suite de la rencontre. Quelques minutes plus tard, à la soixante-cinquième minute, Lecornu a obtenu son doublé personnel sur un centre en profondeur envoyé par Tarbès, portant l'avantage tarbais à deux buts d'écart.

Maitrise finale et montée au classement

Les Tarbais n'avaient plus qu'à gérer la fin de la rencontre pour conserver ce précieux avantage. Ils ont réussi à contenir les quelques tentatives bien timides de Chauray, qui n'a pas su exploiter pleinement son infériorité numérique. Les Bigourdans ont ainsi conquis leur troisième succès de la saison, un résultat qui leur permet de remonter dans le classement de la National 1 sans pour autant chercher à aggraver le score final.

Malgré la victoire, quelques occasions manquées ont entaché la fin de partie, comme le coup de poteau sur la talonnade de Roume à la soixante-septième minute ou encore le face à face manqué de Zahi en fin de match. Il fallait gagner, et c'est ce que les Tarbais ont fait. Pour la manière et l'élégance, il faudra peut-être patienter, mais la capacité de rebond de l'équipe a une nouvelle fois été démontrée. Cette victoire face au lanterne rouge était un rendez-vous pris pour rentrer de plain-pied dans le championnat du maintien, et le TPF a relevé le défi.