Taratata, 30 ans de discoveries et de fidelite, 30 ans de duos magiques et de stars internationales

Nagui et ses fideles collaborateurs font revivre la creation, la mise sur orbite de l'emission, les premieres séccesses, mais aussi les annees d'arret et de mobilisation populaire et artistique. Au programme : images rares des coulisses des emissions, interviews intimistes des creators et souvenirs inedits des artistes invites.

Taratata , c'est 30 ans de discoveries et de fidelite, 30 ans de duos magiques et de stars internationales. Pour fêter cela, Nagui et ses fideles collaborateurs (la productrice Mari Prycko, le realisateur Gerard Pullicino et le directeur de la photographie Jean-Philippe Bourdon) font revivre la creation, la mise sur orbite de l'emission, les premiers succs , mais aussi les annees d'arret et de mobilisation populaire et artistique .

Au programme : images rares des coulisses des emissions, interviews intimistes des creators et souvenirs inedits des artistes invites. Je n'imaginais pas cette onde de choc : Florent Pagny revient sur son choix de reveler son cancer il y a 4 ans dans une video sur Instagram Exlu. Top Chef : Deux ans aprs sa victoire, Jorick Dorignac nous revele ce qu'il a fait de ses gains !

Deux mois aprs la mort de Loana, Marie Colomb, son interprete dans Culte, sort du silence : 'J'avais toujours refuse de parler...

' The Walking Dead avec des stars de series corennes : Pourquoi il ne faut pas manquer le film Colony qui bat deja des records Spider-Noir : Ne cherchez plus, Nicolas Cage est LE meilleur Spider-man de l'histoire (et c'est encore meilleur en noir et blanc ! ) Plus d'un mois aprs la mort de sa mere, Laura Smet rend un tendre hommage a Nathalie Baye avec une chanson inedit





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