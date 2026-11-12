Tarantino renvoie Huppert et Laurent avant d'embaucher Laurent pour Inglourious Basterds

Quentin Tarantino révèle avoir licencié Isabelle Huppert et Mélanie Laurent pour des raisons différentes lors du casting d'Inglourious Basterds avant de les reprendre.

Le réalisateur Quentin Tarantino a livré des révélations sans fard sur les coulisses du tournage de son septième long métrage, Inglourious Basterds. Dans l'ouvrage de Jay Glennie, The Making of Quentin Tarantino's Inglourious Basterds, publié le mardi 10 novembre, le cinéaste de 63 ans explique avoir brièvement renvoyé deux stars françaises du casting. Ces confessions offrent un aperçu direct de son processus de sélection strict et de sa philosophie cinématographique intransigeante.

Les motifs du renvoi d'Isabelle Huppert

Isabelle Huppert avait initialement été pressentie et annoncée en 2008 pour incarner le rôle de Madame Ada Mimieux. Cependant, sa collaboration n'a jamais abouti en raison d'absences jugées inacceptables par le réalisateur. Tarantino explique avoir licencié l'actrice car elle n'a pas participé à la lecture du scénario prévue à la table. Cette absence, combinée à des problèmes prolongés avec son contrat, a conduit le cinéaste à la remplacer par Maggie Cheung.

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Le directeur artistique justifie cette décision brutale par une éthique de travail rigoureuse. Il affirme qu'un acteur engagé doit être présent lors des lectures fondamentales. Selon lui, il ne doit rien à un professionnel absent, surtout si un autre acteur impressionne durant cette période. Cette rigueur a mis fin à toute perspective de collaboration entre les deux artistes pour ce projet historique.

La situation contrastée avec Mélanie Laurent

Mélanie Laurent a connu un parcours tout aussi chaotique pour obtenir le rôle principal de Shosanna Dreyfus. La lecture du scénario avec l'actrice avait été décrite par Tarantino comme catastrophique et même au-dessous des standards minimaux exigés. Il a initialement décidé de la renvoyer immédiatement après cette audition jugée insuffisante. Cette anecdote lui avait échappé jusqu'à ce qu'il se replonge dans ses souvenirs pour rédiger les mémoires.

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La situation a radicalement changé lorsque l'actrice a rappelé le réalisateur pour demander une seconde chance. Elle a expliqué ne pas s'être sentie bien lors de la première prestation. Tarantino a accepté de la laisser repasser l'audition, ce qui s'est soldé par un succès retentissant. Le cinéaste souligne désormais son admiration pour le travail formidable accompli par la comédienne.

Philosophie de casting sans compromis

Ces anecdotes illustrent la vision artistique unique de Quentin Tarantino concernant le choix des interprètes. Il ne reconnaît aucune morale préétablie dans ses décisions de casting. Pour lui, seul le film final compte et justifie chaque mesure prise. Il estime devoir aux œuvres cinématographiques les meilleurs acteurs possibles sans exception.

Le réalisateur précise qu'il a déjà licencié des acteurs par le passé lorsque les choses ne collaient pas. Il répète qu'il ne leur doit rien professionnellement une fois le contrat rompu. Cette attitude s'explique par la nécessité absolue d'avoir des comédiens parfaits pour l'intégrité du projet. Si la compatibilité n'est pas parfaite, la collaboration s'arrête immédiatement.

Impact et reconnaissance d'Inglourious Basterds

Le film Inglourious Basterds, sorti en 2009, a reçu une salutation critique unanime et massive. Cette reconnaissance internationale a permis à Christophe Waltz de décrocher l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il a également remporté le Bafta de la même catégorie ainsi que le prix d'interprétation masculine au festival de Cannes. Ces distinctions confirment la validité des choix audacieux opérés durant la production.