Tapis Freosen antitache : la solution Cdiscount pour l'automne boueux à 16,99 euros

Découvrez le tapis d'entrée Freosen chez Cdiscount. Microfibre absorbante et antidérapant, il retient boue et eau pour un salon propre. Offre limitée.

Depuis le début de l'automne, l'entrée des foyers français est redevenue un véritable défi quotidien pour les propriétaires et les locataires. Avec le retour systématique des pluies saisonnières, la boue et l'eau envahissent les surfaces au sol, transformant le carrelage mouillé en un danger glissant potentiel pour tous les résidents. Malgré les passages répétés de la serpillière plusieurs fois par jour, la saleté revient souvent trop rapidement, laissant un sentiment d'incomplétude dans l'entretien ménager.

La solution technique Freosen à 16,99 euros

La marque Freosen propose une réponse concrète et accessible à ce problème récurrent avec son tapis d'entrée gris. Ce produit est actuellement disponible sur la plateforme e-commerce Cdiscount au prix attractif de 16,99 euros, ce qui représente une baisse par rapport à son prix standard de 17,99 euros. Il s'agit d'une solution simple conçue pour absorber efficacement l'eau et retenir la saleté, garantissant ainsi une entrée considérablement plus propre et sécurisée pour tous les visiteurs.

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Technologie microfibre et fixation TPR

Ce tapis d'entrée, mesurant 50 x 80 cm, repose sur une surface en microfibre de polyester dotée de poils souples qui agissent comme une éponge géante pour l'humidité. Il suffit de frotter ses chaussures en rentrant pour que les microfibres accrochent instantanément la boue et le sable tout en absorbant l'eau. Le tapis reste immobile grâce à son dessous en TPR, un caoutchouc souple qui assure une adhérence optimale, que l'on l'installe à l'intérieur ou à l'extérieur.

Entretien facile et polyvalence

L'entretien de ce produit est conçu pour simplifier la vie quotidienne des utilisateurs exigeants. Au quotidien, un simple coup d'aspirateur ou un secouage vigoureux suffit à maintenir le tapis en bon état. Lorsque la saleté devient plus tenace, il est possible de placer le tapis dans la machine à laver à une température inférieure ou égale à 40 degrés Celsius. Cette polyvalence permet de garder le salon à l'abri des impuretés venues de l'extérieur avec un effort minimal.

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Sélection maison et offres Cdiscount

Cdiscount propose simultanément une sélection maison diversifiée pour accompagner les besoins domestiques. On peut citer le canapé d'angle 4 places en velours côtelé beige à 355,99 euros, la friteuse sans huile Ninja à 99,99 euros, ou encore la batterie de cuisine Tefal Ingenio à 89,99 euros. L'aspirateur nettoyeur sans fil Bissell Crosswave HF3 Select est également proposé à 149,99 euros, tandis que l'aspirateur robot Roborock Q10 VF+ est disponible à 179 euros.

Conditions de l'offre limitée

L'offre sur ce tapis d'entrée antidérapant Freosen est à durée limitée et strictement soumise à la disponibilité des stocks sur le site de Cdiscount. Les clients peuvent tester gratuitement le service Cdiscount à volonté pour bénéficier d'une livraison express gratuite. Il est recommandé de vérifier les conditions générales détaillées directement sur le site officiel avant toute finalisation d'achat pour s'assurer du respect des tarifs et des modalités de livraison en vigueur.