Le chroniqueur Tanguy Pastureau a interpellé Philippe Caverivière, président de l'Arcom, sur France Inter le 20 novembre 2026. Il a lancé des provocations sur le pluralisme médiatique.

Le chroniqueur humoriste Tanguy Pastureau a tenu une tribune satirique à l'antenne de France Inter le vendredi 20 novembre 2026. Remplaçant Alex Vizorek, il a utilisé son temps de parole pour interroger directement Philippe Caverivière, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom). Son objectif était de souligner le manque de diversité politique perçu dans les grandes institutions médiatiques françaises.

Provocations satiriques sur la chaîne Gulli

Tanguy Pastureau a initié sa critique en adressant la parole au président de l'Arcom concernant son parcours professionnel. Il a noté que M. Caverivière avait travaillé pour RFI, Radio France et France Télévisions. L'humoriste a estimé qu'au cours des vingt dernières années, il n'avait jamais rencontré de personne de droite dans ces environnements institutionnels.

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Pour illustrer son propos sur le pluralisme, Pastureau a formulé des propositions absurdes concernant la chaîne pour enfants Gulli. Il a suggéré que la chaîne devrait diffuser des pédophiles pour équilibrer la programmation. Selon sa logique satirique, les enfants disposeraient alors du droit de participer à des jeux d'évasion.

Extension du pluralisme aux influenceurs numériques

Le chroniqueur a élargi son champ d'action en demandant que le pluralisme s'applique également aux créateurs de contenu sur Internet. Il a soutenu que les créateurs qui traitent de sujets politiques doivent respecter ces mêmes normes de diversité. Cette demande vise à inclure les personnalités en ligne dans le cadre réglementaire traditionnel.

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Il a pris comme exemple les créatrices de contenu sur la plateforme OnlyFans. Il a qualifié cette plateforme d'intéressante pour le débat tout en critiquant le fait qu'elles ne montrent que leurs fesses gauches. Il a proposé qu'elles soient contraintes de montrer leur côté droit et même leur centre.

Parodie des chaînes de télévision et pronostics politiques

La satire s'est poursuivie avec des remarques sur la chaîne Equidia. Tanguy Pastureau a estimé qu'il n'y avait que des chevaux à l'écran. Il a réclamé l'inclusion d'ânes, estimant que ces animaux ne manquent pas dans les médias actuels.

Avant de clore son intervention, Philippe Caverivière a partagé ses propres pronostics. Il a évoqué des discussions entre Trump, Xi et Poutine sur la paix. Il a aussi mentionné une réunion entre Depardieu, Bruel et Hulot sur les violences contre les femmes.

Le président de l'Arcom a également fait des déclarations sur la vie politique. Il a commenté que Marine Le Pen n'avait pas les chevilles qui enflent. Il a ajouté que si Teddy Riner avait eu le même accident que Coluche, c'est le camion qui serait décédé.

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Enfin, des statistiques sur les jeunes de La France Insoumise ont été citées. Il a été mentionné que 22% d'entre eux pourraient voter pour Teddy Riner. Ces éléments concluent l'échange entre l'humoriste et le dirigeant de l'Arcom.