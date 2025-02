Take Two Interactive Soutenra la Nintendo Switch 2

Le PDG de Take Two Interactive, Strauss Zelnick, a confirmé lors de récentes interviews que l'entreprise envisage activement le lancement de jeux sur la prochaine console de Nintendo, la Switch 2.

La semaine dernière, Take Two Interactive a tenu son traditionnel bilan fiscal avec les investisseurs pour dévoiler ses derniers chiffres. Parmi ces informations, l'entreprise a révélé son intérêt croissant pour la sortie de la Switch 2 . Quelques jours après cette révélation, Strauss Zelnick , le PDG de la firme, a répondu à de nombreuses interviews, notamment sur des plateaux de télévisions américains et dans de nombreux médias.

C'est au cours de ces échanges que le patron de Take Two a confirmé que l'entreprise était très intéressée par la sortie de la Switch 2 et qu'il comptait bien la soutenir. La Switch 2 de Nintendo est sans doute l'une des grandes attentes du monde du jeu vidéo cette année. L'arrivée d'une nouvelle console va naturellement apporter de nouvelles opportunités pour de nombreux éditeurs et développeurs. Pour Strauss Zelnick, le PDG de Take Two Interactive, ces opportunités seront considérables avec la possibilité de sortir de nombreux jeux sur cette nouvelle machine qui devrait, normalement, rencontrer un succès aussi grand que celui de la première Switch. Dans tous les cas, Strauss Zelnick et Take Two semblent très enthousiastes concernant l'arrivée de la console et comptent la soutenir de manière adéquate, en particulier avec un nouveau public qui pourrait être plus nombreux aujourd'hui : « Il est évident que nous entretenons une relation de longue date avec Nintendo. Nous avons toujours soutenu leurs plateformes lorsque cela s'avérait judicieux pour nous. Il fut un temps où les plateformes Nintendo étaient destinées à un public plus jeune, ce qui se reflétait dans notre calendrier de sortie. Aujourd'hui, avec la Switch et potentiellement avec la Switch 2, ces supports peuvent s'adresser à n'importe quel public »





JournalDuGeek

Nintendo Switch 2 Take Two Interactive Strauss Zelnick Jeux Vidéo

France Dernières Nouvelles, France Actualités

