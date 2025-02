Taille des Lisières sur la D1021: Sécurité et Durabilité

Le conseil départemental lance sa campagne annuelle de taille des lisières sur la D1021 entre Villecomtal-sur-Arros et Auch. Cette opération, s'étalant du 17 février au 15 mars, vise à améliorer la sécurité routière, optimiser l'ensoleillement et prévenir les chutes de branches. Les branches coupées seront broyées et utilisées comme biocarburant pour les collèges, en favorisant un recyclage vertueux.

Du 17 février au 15 mars, le conseil départemental mènera sa campagne annuelle de taille des lisières le long de la route départementale D1021 (ex RN21), entre Villecomtal-sur-Arros (limite des Hautes-Pyrénées) et Auch. Cette opération vise plusieurs objectifs : rétablir le gabarit réglementaire de la chaussée, optimiser son ensoleillement afin de limiter l’humidité et prévenir les chutes de branches en cas d’intempéries.

Ces travaux seront réalisés à l’aide d’une scie circulaire, afin de garantir une coupe précise et efficace. Cette intervention est programmée avant la période de nidification des oiseaux (mi-mars), afin de respecter la biodiversité. Les branches coupées seront ensuite broyées en plaquettes et stockées sur la plateforme bois-énergie de Saramon. Ce bois servira alors alimenter les chaudières des collèges équipés, favorisant ainsi un recyclage vertueux et en circuit court des déchets végétaux. Des perturbations locales à prévoir En raison de l’utilisation d’équipements spécialisés (lamier, broyeur…), des perturbations ponctuelles de la circulation sont à prévoir. Un agent effectuera la circulation pour assurer la sécurité des usagers et des opérateurs, avec des horaires d’intervention de 8 h 30 à 17 h 30 (de 9 heures à 16 heures à Lasseran, Pavie et Auch). Si nécessaire, une déviation pourra être instaurée sur la D1021. Le conseil départemental appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la rencontre des engins de travaux afin d’assurer la sécurité de tous





