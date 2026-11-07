Le maire d'Oust, Richard de Méritens de Villeneuve, annonce une plainte suite aux vandalismes du week-end du 24 et 25 octobre 2026. Des tags anti-police et des dessins obscènes dégradent les bâtiments neufs et les toilettes publiques.

Le maire de la commune d' Oust, située en Ariège, Richard de Méritens de Villeneuve, exprime une vive indignation après la découverte de nouveaux tags vandales survenue durant le week-end du 24 et 25 octobre 2026. Ces dégradations, réalisées à la bombe de peinture, ont touché plusieurs infrastructures publiques du village de plus de 500 habitants, provoquant un sentiment de désolation chez l'édile et les résidents.

Manifestations visuelles controversées

Les marquages les plus choquants incluent un slogan anti-police affirmant que " La police mutile des ados ! Et tue ! ", ainsi que des représentations de têtes de fantômes dessinées sur les toilettes publiques et sur un pilier de la nouvelle halle du village. Ces inscriptions ont été repérées sur le mur d'un local d'Orange, bordant la route d'Aulus-les-Bains et Ercé, où elles constituent une nuisance visuelle majeure à côté d'un panneau d'affichage prévu à cet effet.

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Indignation face aux bâtiments récents

Richard de Méritens de Villeneuve dénonce spécifiquement la dégradation des installations modernes, soulignant le coût et l'effort investis dans des structures encore en service. La nouvelle halle, inaugurée cette année pour accueillir divers activités communautaires, a reçu des tags de fantômes, un acte qualifié de décourageant par le maire qui s'interroge sur l'utilité réelle de ces destructions inutiles.

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Antécédents et responsabilités

Cette vague de vandalisme ne constitue pas un événement isolé dans le village du Couserans, où des incidents similaires ont déjà eu lieu, notamment avec l'inscription " RN=fascisme " ou un slogan pro-palestinien il y a un an. Le bâtiment d'Orange ayant été repeint après la précédente vague, il a été à nouveau dégradé, ce qui suggère selon le maire que les auteurs résident probablement dans un rayon très proche de la commune.

Sanctions judiciaires et impact communal

Face à ces actes répétés, Richard de Méritens de Villeneuve a annoncé son intention de déposer une plainte officielle prochainement pour que la justice intervienne. Cette mesure s'accompagne du lancement de travaux de nettoyage et de rénovation, dont le coût financier sera supporté par la commune, générant une mécontentement parmi les habitants qui comprennent les conséquences budgétaires de ces dégradations irrespectueuses envers le personnel d'entretien.