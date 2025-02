Tadej Pogacar s'entraîne sur le parcours de Paris-Roubaix, mais ne s'alignera pas cette saison

Le champion du monde Tadej Pogacar a effectué une sortie d'entraînement sur le parcours de Paris-Roubaix, alimentant les spéculations de sa participation à l'événement. Cependant, ses directeurs sportifs ont confirmé qu'il ne s'alignerait pas sur l'Enfer du Nord cette saison.

Champion du monde Tadej Pogacar , qui s'est entraîné sur le parcours de l'Enfer du Nord, ne devrait pas y participer cette saison, comme l'ont assuré ses directeurs sportifs. Le Slovène de 26 ans, connu pour ses performances exceptionnelles sur tous les terrains, a alimenté les spéculations en parcourant la célèbre trouée d'Arenberg lors d'un entraînement. Il a même publié une photo de ce passage lundi, incitant ses abonnés à deviner l'endroit.

Son message a provoqué des réactions, notamment celle de Jasper Philipsen, qui a exprimé son souhait que Pogacar ne participe pas à Paris-Roubaix. Mais les fans de Philipsen peuvent être rassurés, car le champion du monde ne s'alignera pas sur l'Enfer du Nord dans l'immédiat. Fabio Baldato, directeur sportif de l'équipe UAE Team Emirates, a déclaré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello sport que cette sortie était simplement une « séance d'entraînement intense d'environ 165 kilomètres ». Baldato a précisé que l'équipe était entrée sur la route 2 kilomètres avant le premier secteur pavé et qu'ils avaient parcouru tous les secteurs, y compris les secteurs cinq étoiles comme Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre. Ils sont même allés jusqu'au vélodrome de Roubaix, mais celui-ci était fermé et ils n'en sont pas entrés. Triple vainqueur du Tour de France et possédant sept Monuments à son palmarès, Pogacar a pris beaucoup de plaisir à découvrir ce parcours. Fabio Baldato a souligné que Pogacar était enthousiasme comme toujours, s'amusant et démontrant sa polyvalence. Marco Marcato, un autre directeur sportif de l'équipe émiratie, a également souhaité mettre fin aux rumeurs en déclarant que Pogacar et son coéquipier Tim Wellens étaient partis avec Fabio Baldato pour faire un repérage en vue du Tour des Flandres. Paris-Roubaix n'est pas du tout dans les plans que l'équipe a avec lui pour le moment. Cependant, il devrait s'y essayer au cours de sa carrière





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tadej Pogacar Paris-Roubaix Enfer Du Nord Course Cycliste UAE Team Emirates

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cyclisme: 'Devinez l’endroit', le gros teasing de Pogacar sur les pavés de Paris-RoubaixTadej Pogacar a publié une vidéo où il est en train de rouler sur des pavés de la mythique Trouée d’Arenberg de Paris-Roubaix. Beaucoup y voient l’annonce à venir de de sa première participation à l’Enfer du Nord qui n’est pourtant pas à son programme en 2025.

Lire la suite »

Pogacar à Paris-Roubaix? Un entraînement dans le Nord alimente les spéculationsUne vidéo de Tadej Pogacar en reconnaissance de la Trouée d'Arenberg a suscité des rumeurs d'une participation au Paris-Roubaix. Son équipe, UAE Team Emirates, a confirmé un entraînement dans le Nord mais a précisé que Paris-Roubaix n'était pas actuellement dans ses plans. Pogacar se concentrera sur le Tour des Flandres cette année, où il tentera de dominer Mathieu Van der Poel.

Lire la suite »

Tadej Pogacar : 'S’il te plaît, non !' La concurrence peut souffler, 'Paris-Roubaix n’est pas du tout dans lesViendra ou viendra pas ? Des images de Tadej Pogacar sur le parcours de Paris-Roubaix ont été partagées et, forcément, la concurrence s’inquiète de sa présence. Dans une interview à la Gazetta dello Sport, un cadre de son équipe ferme, quasi définitivement, la porte à cette possibilité.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Paris-Roubaix 2025 dévoile son parcours : adieu à la chicane d'Arenberg, deux nouveaux secteurs pavésL'organisation de Paris-Roubaix a dévoilé le parcours de l'édition 2025, qui se déroulera le 13 avril. Le parcours intègre deux nouveaux secteurs pavés près de la Trouée d'Arenberg, remplaçant la chicane instaurée l'année précédente. Le célèbre passage à travers les bois sera précédé de quatre virages à angle droit et de deux nouveaux secteurs pavés : Artres (1300 mètres) et Famars (1200m).

Lire la suite »

Approche de la Trouée d'Arenberg modifiée pour Paris-Roubaix 2025Les organisateurs de Paris-Roubaix ont annoncé une modification de l'approche de la redoutable Trouée d'Arenberg pour la prochaine édition, afin d'améliorer la sécurité des coureurs. Cette nouvelle section, un petit crochet longeant le site minier d'Arenberg, comprendra quatre virages à angle droit dans le kilomètre précédant la Trouée, permettant de ralentir le peloton plus progressivement.

Lire la suite »