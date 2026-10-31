Tadej Pogacar révèle des fractures et une dépression après sa chute sur la Vuelta

Tadej Pogacar a révélé que sa chute sur la Vuelta a causé trois fractures vertébrales et une dépression. Le quintuple vainqueur du Tour de France se dit heureux d'être en vie.

Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, a révélé ce samedi 31 octobre que les blessures subies lors de sa chute survenue le 29 août dernier sur la Vuelta étaient plus graves que le diagnostic initial. Le Slovène souffre de trois fractures vertébrales et a traversé une période de dépression.

Des blessures plus graves que prévu

Victime d'une lourde chute lors de la 8e étape du Tour d'Espagne, causée par un caillou sur la route, Tadej Pogacar avait immédiatement mis un terme à sa saison. Le diagnostic initial faisait état d'une grave commotion cérébrale, d'une fracture d'une clavicule et d'une fracture au niveau du cou.

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Mais des examens plus récents ont révélé l'étendue réelle des blessures. Le 31 octobre, le leader d'UAE Team Emirates a expliqué s'être rendu en Slovénie pour passer un nouveau scanner. Les médecins ont découvert que deux autres vertèbres étaient également fracturées, en plus de la C7 déjà connue : les T1 et T2.

Face à ces révélations, Pogacar a pris du recul sur son accident. Il a confié être avant tout heureux d'être en vie et de pouvoir simplement tenir debout, malgré la gravité des fractures.

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Une dépression liée à la commotion

Au-delà des blessures physiques, le Slovène a également souffert psychologiquement. Les perturbations de l'oreille interne causées par sa commotion cérébrale ont aggravé son état. Pendant les deux premières semaines suivant l'accident, il a traversé une période de dépression sévère.

Il a décrit s'être senti au plus bas, devenant une personne désagréable à vivre. Sa compagne Urska Zigart aurait eu du mal à supporter sa présence à la maison, car il était déprimé et ne ressentait plus rien.

Reprise progressive et objectifs futurs

Tadej Pogacar reprend progressivement l'entraînement. Il a déjà évoqué ses grands objectifs pour la saison prochaine, avec en priorité la Vuelta, qu'il n'a jamais remportée, et le Tour de France, où il visera un sixième sacre.

Cette révélation intervient alors que le parcours du Tour de France 2027 a suscité des débats. Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve, s'est défendu d'avoir conçu un tracé anti-Pogacar, assurant que ce n'était pas une stratégie ciblée contre le quintuple vainqueur.

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Enfin, des questions ont été soulevées sur la complicité entre le champion du monde Brandon McNulty et Mauro Gianetti, patron d'UAE où évolue Pogacar, alimentant de nouvelles suspicions dans le monde du cyclisme.