Tadej Pogacar raconte sa commotion sur la Vuelta et les autographes demandés par les soignants

Tadej Pogacar révèle les détails de sa chute sur la Vuelta : commotion cérébrale, autographes demandés par les soignants et difficultés mentales.

Tadej Pogacar, le quintuple vainqueur du Tour de France, est revenu sur les circonstances de sa grave chute survenue lors de la 8e étape du Tour d'Espagne, il y a un peu plus de deux mois. Dans un entretien publié ce samedi, le Slovène a expliqué avoir été projeté dans les airs et être retombé très violemment. Il ne se souvient pas s'il a heurté le sol la tête la première, mais il se rappelle qu'il ne pouvait pas lever le bras et qu'il a dû demander au médecin de le faire pour lui. Cet accident l'a contraint à abandonner la Vuelta.

Des autographes demandés en pleine commotion

Pogacar a également révélé une anecdote surprenante sur les moments qui ont suivi sa chute, alors qu'il portait le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne. Il raconte que les médecins et les infirmières ont découpé des morceaux de son maillot et lui ont demandé s'il pouvait les signer. Il était allongé là, à distribuer des autographes et à poser pour des photos, alors qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal. Les examens réalisés plus tard ont confirmé qu'il souffrait d'une commotion cérébrale ce jour-là.

Also read Tadej Pogacar. « J’avais deux autres vertèbres fracturées » : après sa chute sur la Vuelta, une blessure plus grave que prévu pour le Slovène

Des conséquences physiques et mentales graves

Les conséquences de cette commotion ont été sérieuses, créant des dysfonctionnements dans son oreille interne qui ont causé des nausées et des vomissements dans les semaines suivant l'accident. Sur le plan mental, le Slovène confie avoir été brisé. Pendant les deux premières semaines, il n'allait vraiment pas bien mentalement, il était au plus bas. Il n'était pas quelqu'un de très agréable à vivre et pense que sa compagne, Urska Zigart, n'appréciait pas sa présence à la maison car il était déprimé. Il ajoute qu'il ne ressentait tout simplement plus rien.

Advertisement

Un retour progressif à la compétition

Malgré ces épreuves, Pogacar a repris l'entraînement et poursuit sa préparation pour les prochaines échéances. Sa forme actuelle reste perfectible selon ses propres déclarations, mais il se dit surtout heureux d'être en vie. Cette confession met en lumière les risques auxquels sont confrontés les coureurs cyclistes et l'importance de la prise en charge des commotions cérébrales dans le sport de haut niveau.