Tadej Pogacar : le Tour de France veut s'ouvrir un café avant la retraite

Le quintuple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar confie dans un documentaire son envie de prendre une année sabbatique et d'ouvrir un café pour échapper aux projecteurs.

Le cycliste professionnel slovène Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, a exprimé publiquement son désir de mettre fin à sa carrière sportive de haut niveau. Lors de la diffusion du documentaire Pog1 - La naissance d'une légende le 14 novembre, l'athlète de 28 ans a révélé ses projets post-carrière, marquant un tournant dans sa réflexion sur l'avenir.

Projets post-carrière et café

Tadej Pogacar a confirmé qu'il souhaite prendre une année sabbatique, voire deux, après son départ du cyclisme professionnel pour simplement profiter de la vie sans obligations. Il envisage également d'ouvrir un café dans un endroit agréable afin de vivre loin de l'attention médiatique intense qui entoure ses exploits sportifs. Le documentariste Colnago, fournisseur de vélo de l'athlète, a produit ce récit intime montrant le sportif sous un jour plus personnel.

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Implication caritative future

En parallèle de son projet commercial, Tadej Pogacar souhaite s'investir davantage dans sa fondation pour aider davantage de personnes dans le besoin. Il a déclaré que la vie étant injuste, il entend utiliser sa situation privilégiée pour apporter son soutien. Le sportif slovène a insisté sur son souhait de rester engagé dans des actions solidaires une fois qu'il aura quitté les pelotons.

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Réponse à Christian Prudhomme

Ces confidences interviennent alors que Christian Prudhomme se défend d'avoir imaginé un parcours du Tour de France 2027 spécifiquement pour contrarier le quintuple vainqueur. Tadej Pogacar a également clarifié les circonstances de sa chute lors de la Vuelta, affirmant que tout le reste n'est que pure invention. Les infirmières avaient dû couper des morceaux de son maillot pour le soulager lors de son état second après l'accident.