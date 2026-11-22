Tadej Pogacar révèle les défis physiques et mentaux de 2024 avec sa compagne Urska Zigart, deux cyclistes blessés visant le Tour de France 2027.

Le quintuple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, a ouvert son cœur lors d'une soirée organisée par son agent, Alex Carrera, à Bergame en Italie. L'athlète de 28 ans a partagé avec transparence les circonstances complexes de ses dernières semaines, mettant en lumière une période où les aléas du cyclisme professionnel ont lourdement impacté sa santé et celle de son entourage proche.

Convalescence physique et défis mentaux de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar a subi une chute critique lors de la huitième étape de la Vuelta, le 29 août, alors qu'il occupait la tête du classement général. Cet accident a entraîné un bilan médical lourd comportant trois vertèbres fracturées, une fracture déplacée de la clavicule gauche, une commotion cérébrale et de multiples abrasions cutanées.

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La star slovène a décrit les trois premières semaines de sa récupération comme étant extrêmement douloureuses. Il a admis avoir ressenti une dépression mentale significative, déclarant ne pas se reconnaître lui-même durant cette phase de convalescence. Selon ses propres mots, cette détresse psychologique résulterait de la combinaison de ses blessures physiques et de l'accumulation du stress lié à son statut de champion.

Le coureur explique que son esprit a nécessité une pause forcée pour se remettre à zéro. Bien que la chute soit survenue à la fin de la saison, il souligne avoir eu la chance que son état ne soit pas plus grave, lui permettant enfin de reprendre l'entraînement en douceur après cette interruption prolongée.

Urska Zigart et la résilience du couple slovène

Peu de temps après l'opération de Tadej Pogacar sur la clavicule, sa compagne Urska Zigart, cycliste professionnelle de 29 ans, a dû mettre fin à sa saison prématurément. Membre de l'équipe AG Insurance-Soudal Team, la championne s'est fracturé la mâchoire lors d'une chute violente sur le Faun Tour.

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Cette blessure à la mâchoire constitue un nouveau revers pour la jeune femme, qui avait déjà subi la même lésion trois mois auparavant. Pour le couple slovène, qui envisageait initialement de participer aux Championnats d'Europe et de profiter de vacances, cette série de traumatismes a été particulièrement éprouvante.

Le double champion du monde de route, détenteur des titres de 2024 et 2025, reconnaît la difficulté de cette période pour le couple. Il affirme qu'ils espéraient tous deux être en forme pour les compétitions d'été, mais que les blessures simultanées ont brisé leurs projets et les ont contraints à une résilience accrue face à l'adversité.

Objectifs futurs et retour aux compétitions majeures

Malgré ces obstacles, Tadej Pogacar peut désormais se concentrer sur les saisons à venir avec une perspective renouvelée. Il considère son intersaison comme bénéficiaire, lui permettant de recharger ses batteries et de retrouver la sérénité nécessaire pour se préparer aux grands rendez-vous.

Les principaux objectifs fixés par l'athlète pour les prochains mois incluent la participation à Paris-Roubaix et au Tour d'Espagne. Ces courses s'inscrivent dans sa stratégie de préparation en vue de sa sixième victoire historique sur le Tour de France, un titre qu'il ambitionne de conquérir sur les routes de la Grande Boucle.

Le retour public de Tadej Pogacar marque une étape importante dans sa réadaptation psychologique et physique. En partageant ses vulnérabilités, le cycliste démontre une maturité nouvelle, tout en confirmant sa volonté de rester au sommet du peloton mondial pour les années à venir.

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Prochains rendez-vous et ambitions du quintuple vainqueur

Le couple slovène doit encore patienter avant de célébrer le mariage qui avait été planifié depuis leurs fiançailles en septembre 2021. En attendant, Tadej Pogacar utilise ce temps pour renouer avec ses proches et affiner sa préparation physique pour l'année sportive suivante.

Avec une récupération qui s'annonce progressive, l'attention se porte désormais sur sa forme physique réelle lors des premières compétitions de la saison. Les performances de Tadej Pogacar et d'Urska Zigart lors des classiques printanières serviront de baromètre essentiel pour évaluer leur état de préparation.

La communication transparente de la star du cyclisme sur ses épreuves passées a déjà suscité de nombreux débats parmi les supporters et les professionnels. Son approche honnête sur les défis mentaux et physiques du sport de haut niveau contribue à changer les perceptions sur la santé des athlètes d'élite.

Impact sur la carrière et le mental des champions

Les révélations de Tadej Pogacar mettent en lumière l'importance cruciale du repos mental dans la carrière d'un coureur de son envergure. Il estime que chaque athlète traverse inévitablement des périodes de dépression et que les accepter est essentiel pour une récupération complète.

La gestion de ses blessures par Tadej Pogacar illustre la complexité de la préparation aux hauts niveaux de compétition. Son expérience sert de référence pour comprendre comment les incidents imprévus peuvent modifier le cours d'une saison et d'une carrière, nécessitant une adaptation rapide.

Le retour de Tadej Pogacar sur le devant de la scène sportive, en présence de son agent Alex Carrera, confirme son engagement indéfectible envers le cyclisme. Son parcours post-chute démontre une résilience exemplaire face aux défis physiques et psychologiques les plus exigeants.