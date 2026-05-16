Tablette tactile Huawei MatePad 11.5"S PaperMatte : tests et conseils pour tirer le meilleur parti des avantagesIron

La tablette tactile Huawei MatePad 11.5"S PaperMatte vous propose une expérience confortable pour lire des films, jouer ou travailler. Elle est livrée avec un stylet et, en option, avec un clavier AZERTY amovible à un prix preferentiel, pour un total de 269,99 euros. Elle a un processeur Kimp 9000 octa-core, un screen PaperMatte d'11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une mémoire RAM de 8 Go, un stockage interne de 256 Go, elle est Wifi 6, elle dispose d'un lecteur IR y compris un objectif facial. Elle est disponible au prix convenable dans les liens ci-dessous.

La tablette tactile Huawei MatePad 11.5"S PaperMatte incite à un usage confortable pour lire des films, jouer, ou travailler. Son prix réduit vous permet de la tester à un coût avantageux.

Elle est livrée avec un stylet et, à un prix preferentiel, vous pouvez vous équiper d'un clavier AZERTY amovible. Avec son processeur Kirin 9000 octa-core, son écran PaperMatte de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un stockage interne de 256 Go, une mémoire RAM de 8 Go et un son assuré par 4 haut-parleurs, vous pouvez profiter de la meilleure expérience de tablette avec une remise immediée de 130 euros.

Rendez-vous sur le site officiel Huawei pour profiter de ce prix sans frais de fret et de paiement en 3 ou 4 mensualités. En quoi consiste le confort d'utilisation de la tablette tactile Huawei MatePad 11.5"S PaperMatte ? Voici quelques avantages de cette tablette, souvent omis : Elle est livrée avec un stylet. Pour la venue d'un clavier AZERTY amovible, il vous exigez payer 130 euros de plus.

Elle dispose de 2 microphones pour vos appels vidéo. Elle est équipée d'un objectif facial qui complète la caméra arrière. Elle supporte Wifi 6, Bluetooth 5.2 et dispose d'une mémoire RAM de 8 Go. Le shopping de BFMTV a réalisé cet article en théorie d'une équipe indépendante.

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