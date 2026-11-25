Découvrez les spécifications techniques de la tablette Lenovo Tab 4ème génération en promotion chez Electro Dépôt. Profitez d'un prix rare incluant la coque et l'audio Dolby Atmos pour une expérience multimedia optimale.

Une opportunité commerciale notable est actuellement observable chez le distributeur Electro Dépôt concernant la tablette Lenovo Tab de quatrième génération. Cette offre commerciale se distingue par un positionnement tarifaire inhabituel pour ce modèle spécifique d'équipement numérique. L'achat inclut systématiquement une coque de protection en silicone, garantissant une sécurité immédiate de l'appareil dès son ouverture.

Spécifications Audio et Audiovisuelles Supérieures

Le système audio de la tablette Lenovo Tab 4ème gen intègre deux haut-parleurs latéraux optimisés pour la technologie Dolby Atmos. Cette configuration permet d'amplifier la clarté des dialogues et la richesse musicale lors du visionnage de contenus vidéo. La connectivité sans fil est assurée par la norme Bluetooth 5.3, facilitant la connexion avec des casques ou des enceintes externes pour un usage discret.

Also read Promo Black Friday : la tablette Amazon Alexa Tablet 8 à 139,99 €

Qualité d'Affichage et Performances du Processeur

L'écran tactile de 10,1 pouces, correspondant à 25,65 cm en diagonale, offre une résolution Full HD assurant une netteté optimale des textes et des images. Le système est propulsé par un processeur fonctionnant à 2 GHz, capable d'exécuter 2 milliards de cycles de calcul par seconde. Cette puissance combinée à 4 Go de mémoire vive permet une gestion fluide des applications ouvertes simultanément.

Advertisement

Ergonomie et Réactions des Consommateurs

Avec une épaisseur de 0,75 cm et un poids de 1 kilogramme, la tablette Lenovo Tab 4ème gen est conçue pour une prise en main à deux mains confortable. Les utilisateurs évaluent la solidité de la construction à 4,7 sur 5, appréciant particulièrement la protection fournie par la coque en silicone incluse dans l'emballage.