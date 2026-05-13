Tablette HUAWEI MatePad 12 X avec son écran PaperMatte et clavier AZERTY

Conçue pour une utilisation optimale dans la lecture, la rédaction et les dessins, la tablette HUAWEI MatePad 12 X est équipée de son écran PaperMatte qui réduit fortement les reflets et intègre le clavier AZERTY, permettant de tapper facilement les textes sans nécessiter d'équipement en plus.

La tablette HUAWEI MatePad 12 X se démarque grâce à son écran PaperMatte de 12 pouces qui réduit les reflets et améliore la lisibilité même en pleine lumière.

Le clavier AZERTY intégré facilite la rédaction avec la possibilité de tapper directement vos textes sans l'aide d'un équipement en plus. Elle embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous permettant de conserver tous vos fichiers en bonne santé même avec plusieurs applications ouvertes.

Le베터리는 de 10 100 mAh assure une autonomie suffisante avec la charge rapide de 66 W. HUAWEI Notes vous permet de structurer vos pages, ajouter des schémas ou convertir vos notes manuscrites en texte exploitable. Pour les dessinateurs, GoPaint offre plusieurs types de pinceaux avec une gestion fine du trait, tout cela pour offrir un support efficace pour écrire et dessiner avec HUAWEI.

En résumé, la tablette HUAWEI MatePad 12 X passe de 649,99 euros à 549,99 euros en ce moment





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